Central va por el segundo triunfo para quedar a un paso de la clasificación

El Rojinegro buscará desde las 21.30 el segundo punto de la serie para colocarse a un juego de pasar de ronda. Tras la dura victoria del jueves, el equipo de Panizza tratará de repetir los buenos pasajes del segundo tiempo para sumar otra victoria. Después de un partido complicadísimo, que recién pudo quebrarse en el tramo final del mismo, Central Entrerriano recibirá desde las 21.30 a Regatas Uruguay con el objetivo de volver a ganar para quedar solamente a un triunfo de meterse en la siguiente ronda del Federal. El Rojinegro viene de sacar adelante un partido complicado, debiendo apelar a su mejor versión defensiva y a buenos pasajes individuales en ataque, para poder quebrar a un rival que le generó muchas complicaciones, especialmente durante el primer tiempo. Cuando Regatas pudo adecuarse a su plan de juego, lastimó bastante a Central. Lo hizo en el juego interior con un tremendo primer tiempo de Facundo Mendoza y también desde el perímetro, con buenos momentos de Juan Cognini y Baeza, además de las corridas de Aguirre que por momentos le dieron buenos réditos a los de Santiago Rimoldi. Central no jugó mal en ofensiva durante el primer tiempo, de hecho anotó 51 puntos que es una cifra nada despreciable. Pero recibió 53 tantos en su canasto y eso fue lo que debió cambiar para poder ganar el partido. La defensa del segundo tiempo apostó a desgastar desde lo físico a Mendoza, con Ledesma y Bernasconi alternando el control del capitán visitante, que solamente anotó un punto en el segundo tiempo. También fue muy buena la defensa de Ludueña ante Baeza, que no tuvo las mismas facilidades para conducitr y tampoco para tirar cómodo a pie firme, descansando las ofensivas de Regatas en Cognini y Aguirre, que no tuvieron un mal partido pero sintieron el esfuerzo de sumar muchos minutos en cancha. Esta noche será otra la historia, aunque posiblemente Regatas vuelva a apostar por desgastar a Central en el poste bajo para buscar prevalecer. El Rojinegro tiene claro que, si consigue defender, será difícil que se le escape el partido, porque ofensivamente tiene respuestas en varios jugadores, inclusive mostró el jueves un gran aporte de la banca, con Ludueña, Capponi, Ledesma y Caire sumando buenos minutos. Además, Central sabe de la importancia de no dejar pasar la chance de colocarse dos juegos arriba, que más allá de lo basquetbolístico, será también un empujón anímico que los de Mariano Panizza querrán sumar a su favor para tratar de cerrar la serie en Concepción la semana que viene.Conferencia Norte 20.00 Talleres Tafí Viejo – El Tribuno (Árbitros: E. Raboy y E. Angelini) 20.30 Atalaya de Rosario – Atlético Saladas (Árbitros: J. Domínguez y A. Cassina) 21.30 Central Entrerriano – Regatas Uruguay (Árbitros: J. Zweifel y G. Estigarribia) 22.00 San Martín CC – Atlético Tala (Árbitros: F. Di Giulio y D. Acuña) Conferencia Sur 20.30 Villa Mitre BB – Independiente de Oliva (Árbitros: G. Velazco y G. Dilernia) 21.00 Lanús – Los Indios de Moreno (Árbitros: V. Peruchini y J. Meza) 21.30 Atlético Pilar – Zárate Básquet (Árbitros: S. Giannino y M. Dell Aquilla) 21.30 Club Bell – Ramos Mejía LTC (Árbitros: M. Prado y E. Páez)