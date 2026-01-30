Central Entrerriano visitará esta noche, desde las 20.30, a Racing de Avellaneda, con el objetivo de alcanzar su octava victoria consecutiva y continuar entre los tres primeros de la Conferencia Sur, en el inicio de la segunda mitad de la fase regular.

El equipo dirigido por Martín Pascal atraviesa un gran presente e inició el 2026 de manera invicta. En su última presentación, el lunes pasado, derrotó a Deportivo Norte de Armstrong en un encuentro que tuvo como nota destacada el regreso de su capitán, el experimentado pivote Mario Ghersetti, quien dejó atrás un desgarro.

En declaraciones posteriores al partido a Ahora ElDía, el propio jugador reconoció que aún no se encontraba al ciento por ciento desde lo físico, aunque remarcó que estos días de trabajo le permitieron ponerse a la par de sus compañeros. De esta manera, el entrenador uruguayense volverá a contar con el plantel completo y en óptimas condiciones para el duelo de esta noche en el Polideportivo Avellaneda.

Para el rojinegro será su novena presentación como visitante en la temporada, condición en la que acumula cuatro triunfos y cuatro derrotas. Además, buscará tomarse revancha ante Racing, que fue el único equipo que logró vencerlo en el estadio “José María Bértora”, el pasado 5 de noviembre.

La Academia, por su parte, ha ido de mayor a menor en el torneo y actualmente atraviesa un presente irregular, con un balance de nueve victorias y once caídas. En su última presentación, cayó como local frente a La Unión de Colón en tiempo suplementario.