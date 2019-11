Central va por un nuevo triunfo visitando a Gimnasia en La Plata

Central abrochó una victoria sin jugar bien, donde se rescata al coraje para ir a buscar el partido en los momentos complicados y se pudo ver una sensible mejoría en defensa, pese a que algunas distracciones las terminó pagando con conversiones en su canasto.

El déficit que ha mostrado en los últimos partidos el equipo de Panizza radica en la falta de claridad al momento de atacar, dependiendo demasiado del tiro a distancia, pero en algunos casos tomando el lanzamiento exterior como casi exclusiva arma para tratar de vulnerar a sus rivales. Es cierto que con Capponi, Córdoba y Mateo Díaz se tienen alternativas más que respetables para poder lanzar de tres puntos, Central muchas veces equivoca el camino y termina obligado a tomar tiros mal seleccionados.

La ausencia del capitán Forastieri, que se perderá al menos los próximos dos partidos, será un detalle importante a suplir, por un lado por lo que representa el escolta dentro de la cancha, no solamente en el juego sino en lo emocional. Además se acortará la rotación de forma sensible, dado que Cristian Zenclussen todavía no podrá sumar minutos y serán mayores las responsabilidades que pesarán sobre Tomy Ludueña y Mateo Díaz al momento de organizar el juego y también sobre Lolo Capponi que tendrá mayor cantidad de minutos. Central espera que aparezca Davenport, que no ha mostrado casi nada en lo que va del torneo y su futuro empezó a ser una incógnita.

Enfrente estará Gimnasia, que tuvo un comienzo irregular y suma un triunfo y dos caídas. El Lobo tiene como principal figura a Nicolás Gianella, un jugador de enorme jerarquía que aceptó sumarse al plantel Mensana pese a que había anunciado su retiro de la actividad y ha sido el goleador del equipo en los juegos anteriores. También tiene como valor importante al interno Ezequiel Dentis, jugador experimentado en la zona pintada, más el aporte de Pablo Alderete, Joaquín Ríos, Nicolás Remolina, el norteamericano Sanders y el ex Neptunia, Agustín Sánchez, que ha sumado muy pocos minutos. El entrenador Mauro Tartaglia no podrá contar con el alero Elnes Booling quien se lesionó en la primera fecha y tendrá varios juegos fuera de la cancha.