Central Entrerriano dominó de principio a fin y su victoria nunca estuvo en riesgo. A excepción de una merma en el rendimiento durante el tercer cuarto, el Rojinegro fue ampliamente superior a su rival y edificó una actuación descollante para llevarse el primer triunfo de la gran final de la Superliga Provincial de Básquet, al mejor de cinco juegos.

El conjunto de Martín Pascal impuso su jerarquía desde el arranque. La intensidad y solidez defensiva, que lo caracteriza, le permitió neutralizar los primeros ataques de Santa Rosa y a partir de ahí correr la cancha y encestar con transiciones rápidas, de la mano de un superlativo Leandro Quarroz. También fue determinante el respaldo del italoargentino Mario Ghersetti para encontrar gol en la pintura.

Quarroz, además, estuvo certero en los lanzamientos a distancia (dos triples) y lideró el goleo del equipo centralista, que arrancó con un parcial de 10-0 y llegó a sacar máxima de 12 en los diez minutos iniciales (27-15).

En el segundo cuarto, la tendencia no se modificó. Central fue apabullante en el juego, con Pividori aún más determinante en las ofensivas del equipo, a partir de la presión en la marca y con gol desde los rompimientos al canasto. También tuvo un rol protagónico importante Cristian Pérez, con los tiros desde tercera dimensión. Así Central llegó casi a los 50 puntos en el primer tiempo y le sacó 23 de luz a Santa Rosa.

Gran labor desde la banca, Ariel Hillebrand aportó 6 puntos y 11 rebotes (Crédito: MR Fotografía).

La asfixiante y molesta defensa que impuso el equipo rojinegro en esa primera mitad no le dio chances ningún de tipo de chance a los de Chajarí para engancharse en el partido.

Recién en el tercer cuarto, Central mostró un bajón pronunciado en su rendimiento, pero la visita no lo supo aprovechar. Porque no tuvo funcionamiento colectivo y se acortó en una rotación, ya de por si diminuta, con la baja por lesión del interno Nahuel Ledesma, campeón del Torneo Federal 2018/19 con Central. Con esas complejidades, los de Chajarí no pudieron descontar el marcador, ni siquiera a menos de un dígito.

En el último cuarto, la rotación que propuso Martín Pascal no desentonó, por el contrario enfrió el partido, porque el juvenil Juan Siboldi contribuyó en el goleo y el experimentado Ariel Hillebrand peleó todos los rebotes y generó nuevas posesiones.

Central Entrerriano fue de mayor a menor y le alcanzó con la superlativa producción del primer tiempo, para ganar con comodidad y quedarse con el primer punto de la gran final, que continuará el domingo (21hs.) con el segundo juego, también en el José María Bértora.

-Síntesis-

75/63

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 11, Cristian Pérez 14, Leandro Quarroz 19, Mauricio Pane 4, Mario Ghersetti 13 (fi), Valentino Maruri 0, Ariel Hillebrand 6, Juan Siboldi 8 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Santa Rosa (Chajarí): Nicolás Correnti 2, Aquiles Montani 15, Martín Confalonieri 19, Pedro Amorós 4, Leandro Tapia 10 (fi), Rodrigo Gieco 5, Nahuel Ledesma 2, Lautaro Pagés 6. Entrenador: Ariel Blanc.

Parciales: 27-15, 49-30 y 57-43.

Árbitros: G. Delsart, M. Robles, C. Cáceres.

Estadio: José María Bértora.

El Dato

En el inicio de la serie, al mejor de tres juegos, por el tercer y cuarto puesto. Luis Luciano cayó, en Urdinarrain, de manera ajustada frente a Urquiza de Santa Elena por 80-79. Mateo Rodríguez Cubilla fue el máximo anotador del Lucho, mientras que Fabricio Pizzola, con 23, el goleador del conjunto ganador y del partido. La historia continúa el domingo en la ciudad del noroeste entrerriano.