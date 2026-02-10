Central Entrerriano estiró su gran presente en la Liga Argentina de Básquet y esta noche consiguió un valioso triunfo como visitante ante Lanús, apoyado en un último cuarto de alto nivel colectivo y una actuación estelar de Marcos Panozzo en el plano individual.

El rojinegro había cerrado abajo los tres primeros parciales, pero con una producción contundente en los diez minutos finales dio vuelta el desarrollo y terminó imponiéndose con autoridad, para provocarle al Granate su primera derrota como local en lo que va del año.

Con este resultado, el equipo dirigido por Martín Pascal quedó como único escolta de la Conferencia Sur, con un récord de 15 victorias y 6 derrotas. Además, se acercó al líder Provincial de Rosario (17-5), que sorpresivamente cayó como local ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 78 a 63, en otro de los encuentros de la jornada.

Crédito: Prensa Lanús

El tercer cuarto fue de rachas. Central abrió el período con un parcial de 7-0, pero Lanús reaccionó tras un tiempo muerto solicitado por su entrenador Juan Manuel Anglese y respondió con una corrida de 10-1. Luego fue Martín Pascal quien pidió minuto y, tras el párate, el rojinegro se reacomodó defensivamente y encontró mayor fluidez en ataque, con buenos pasajes del ecuatoriano Castillo en la pintura y con Aquiles Montani Wortzel sosteniéndose sólido desde el perímetro, vía en la que Cristian Zenclussen también aportó un triple clave. Al igual que en los dos períodos anteriores, el Granate llegó al último cuarto con una ventaja de apenas un doble.

Crédito: Prensa Lanús

En los diez minutos finales, los dirigidos por Martín Pascal rompieron cualquier tipo de paridad. Exhibieron una intensa defensa que secó por completo el goleo del local, que apenas anotó ocho puntos en todo el parcial y tardó más de cuatro minutos en volver a convertir. En el otro aro, Central contó con un Marcos Panozzo descomunal, autor de 10 puntos consecutivos y 13 en el cuarto, para terminar de consumar una victoria holgada y estirar su gran momento en la temporada.

El próximo compromiso para Central será el próximo jueves, cuando vuelva a presentarse en condición de local frente a Pico Fútbol Club, desde las 21.

-Síntesis-

63/76

Lanús: Robert Whitfield 8, Joaquín Noblega 8, Martín Franchino 3, Edgard Merchant 12 y Michael Henry 16 (fi), Lucio Reinaudi 6, Roquez Johnson 8, Jorge Díaz Giménez 5 yTiziano Prome 0. Entrenador: Juan Manuel Anglese.

Central: Cristian Pérez 14, Lautaro Pividori 0, Nicolás Reynoso 9, Aquiles Montani Wortzel 14 y Johu Castillo 10 (fi), Marcos Panozzo 20, Cristian Zenclussen 7, Juan Siboldi 2 y Benjamín Lado 0. Entrenador: Martín Pascal.

Parciales: 22-20, 37-34 y 55-53.

Árbitros: Guillermo Grondona y Rodrigo Reyes Borras.

Estadio: Antonio Rotili (Lanús)