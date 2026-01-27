Central Entrerriano extendió su gran presente en la Liga Argentina de Básquet, al derrotar esta noche, en el José María Bértora, a Deportivo Norte de Armstrong por 78 a 65, con parciales de 25-13, 40-31 y 57-46.

De esta manera, el equipo de Martín Pascal sumó su séptima victoria en fila y la decimosegunda en la temporada, que lo posicionan en el segundo puesto de la Conferencia Sur. El ecuatoriano Johu Castillo fue el goleador del equipo con 16 puntos (+ 8 rebotes), seguido por Nicolás Reynoso y el juvenil Juan Siboldi, con 10 cada uno.

En el primer cuarto, Central mostró su mejor versión, especialmente en defensa, donde no le permitió a Deportivo Norte tomar tiros cómodos y dominó ampliamente la lucha por los rebotes (18 a 5). En ataque, repartió el goleo con Zenclussen penetrando al aro y con Montani, Pividori y Pérez aportando un triple cada uno, para cerrar el parcial con una ventaja de 12 puntos.

Crédito: MR Fotografía.

En el segundo período, el rojinegro bajó su producción en ambos costados de la cancha y los santafesinos aprovecharon el momento. De la mano de Juan Cruz Scacchi, efectivo tanto desde el perímetro como en la pintura, y con Alonso y Mignani sumando desde larga distancia, Deportivo Norte achicó la diferencia y llegó a colocarse a solo dos unidades.

Recién sobre el cierre del cuarto, Central logró ajustar en defensa y recuperar protagonismo ofensivo, con Johu Castillo imponiéndose en el juego interior como principal vía de gol. De esta manera, el local se fue al descanso largo con una ventaja de nueve puntos.

En el arranque del tercer cuarto volvió a aparecer un breve bache del equipo local, aunque reaccionó a tiempo. A partir de la presión en toda la cancha, desniveló nuevamente y encontró respuestas con Nico Reynoso desde el perímetro y la regularidad de Castillo en la pintura, para ingresar al último segmento con una diferencia de dos dígitos.

En los diez minutos finales, Central sostuvo la solidez defensiva, robó balones en primera línea y estiró la ventaja hasta alcanzar una máxima de 20 puntos. Cristian Pérez y Siboldi, de gran producción en el cierre, castigaron con penetraciones, mientras que Marcos Panozzo aportó puntos como interno.

Así, el rojinegro quebró a Deportivo Norte, último en la Conferencia Sur, y se encaminó a una victoria cómoda que le permitió a Martín Pascal cerrar el partido con todos sus juveniles en cancha, incluidos Tomás Caballero y Simón Fux, habituales integrantes del banco junto a los diez profesionales.

El próximo viernes, el rojinegro saldrá nuevamente a la ruta y visitará a Racing en Avellaneda, en duelo de equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

-Síntesis-

78/65

Central Entrerriano: Lautaro Pividori 9, Cristian Zenclussen 6, Aquiles Montani Wortzel 8, Marcos Panozzo 9 y Johu Castillo (fi), Nicolás Reynoso 10, Cristian Pérez 9, Juan Siboldi 10, Mario Ghersetti 5, Benjamín Lado 0, Tomás Caballero 0 y Simón Fux 0. Entrenador: Martín Pascal.

Deportivo Norte: Federico Contrera 3, Sebastián Mignani 12. Manuel Alonso 16, Juan Cruz Scacchi 21 y Marco Luchi 0 (FI), Emiliano Vives 2, Gianmarco Reale 2, Francisco Rizzotti 7y Francisco Rossarola 2. Entrenador: Alejandro Cupulutti.

Parciales: 25-13, 40-31 y 57-46.

Árbitros: Alejandro Zanabone y José Domínguez

Estadio: José María Bértora.