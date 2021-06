Central venció sin sobresaltos a Regatas y comenzó con paso firme

Central comenzó el partido buscando afianzarse en su defensa y repartiendo el goleo entre Gastón Córdoba y Damián Peruchena, que fueron los que sostuvieron al equipo. Del lado de Regatas, su habitual propuesta de defensa intensa y ataques directos al canasto, lastimando con Aguirre y Dellavedova desde afuera.

Sin tener un juego brillante, la diferencia Central la fue haciendo desde su defensa, que neutralizó los caminos de Regatas y ofensivamente descansó en el tiro a distancia de Córdoba y Peruchena para mantenerse al frente y cerrar arriba 25-16 al cabo de los primeros 10 minutos de juego.

En el segundo parcial el Rojinegro cayó en un pozo en su juego, un pudo desnivelar en ofensiva aunque mantuvo su firmeza atrás. Regatas no pudo lastimar demasiado, porque Moreno no tuvo la preponderancia de otros partidos en el juego interior y Aguirre estuvo bien defendido. EL problema de Central durante los primeros minutos del cuarto fue la ofensiva, descolorida, sin ideas y no pudiendo poner la pelota en la pintura.

Un oportuno ingreso al juego de Alejo Díaz le devolvió frescura a las ofensivas del Rojinegro, el alero metió 10 puntos pero también aportó firmeza defensiva y empujó al equipo para una mejoría que fue apareciendo con el correr de los minutos. También fue importante lo de Benítez Gavilán en los dos canastos y, cuando se lo propuso, Central apretó el acelerador y se despegó. Un triple de Díaz, otro de Benítez y el restante de Puebla permitieron a Central estirar la diferencia y cerrar el cuarto con un tremendo triple de Peruchena sobre la chicharra para llegar al descanso largo al frente 50-33 con el panorama claro.

El tercer cuarto no fue bueno para Central, porque amenazó con liquidar el partido rápido, pero repitió errores, especialmente en ofensiva, sin claridad en sus bases y con ataques demasiado forzados. Regatas, sin lucirse pero con un libreto eficaz, rotando el equipo y encontrando buenos momentos de Fellay y Moreno en el juego interior, achicó la diferencia y se puso a 10. El Rojinegro, sin jugar bien pero con el oficio de Peruchena y Córdoba, más otro buen pasaje de Alejo Díaz, apretó el acelerador y volvió se volvió a disparar.

central-2.jpeg

Un gran comienzo el último cuarto le permitió a Central sacar 23 y ahí si liquidar el partido. El técnico visitante entendió que no había más para hacer y mandó sus juveniles a cancha, mostrando algunos pasajes interesantes. Lo mismo hizo Panizza, que mandó a cancha a Leite y Salcedo para cerrar el partido, abrochar la primera victoria en el cuadrangular con buenas sensaciones.

FICHA

Central Entrerriano (92)

M. Gómez 2, M. Lado 2, D. Peruchena 19, G. Córdoba 20, C. Benítez Gavilán 15 (FI) M. Leite 6, S. Puebla 10, B. Salcedo 2, A. Díaz 15, C. Zenclussen 0, M. Jovanovic 0. Entrenador: Mariano Panizza

Regatas Uruguay (73)

G. Dellavedova 8, N. Rausch 3, A: Aguirre 11, I. Fellay 12, J. Moreno 12 (FI) A. Cherot 5, F. Di Meo 2, P. Bilat 3, H. Acuña 7, M. Riquelme 4, T. Scévola 1, A. Etchepare 5. Entrenador: Santiago Rimoldi

Estadio: José María Bértora

Parciales: 25-16; 50-33; 65-51

Árbitros: R. Barón y L. Moreno

EL DATO

En el primer juego, Colón de Corrientes superó con claridad a Sarmiento de Resistencia 93-79 y dio un buen paso. Germán Frencia con 20 puntos fue el goleador de los correntinos, bien acompañado por Solís con 17 y Romero con 16, mientras que en Sarmiento se destacó Matías Ávila con 19 pntos.

Hoy a las 18 se medirán Regatas Uruguay ante Sarmiento y a las 20.15 lo harán Central Entrerriano frente a Colón en la segunda jornada.