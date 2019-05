Central viaja a Concepción con la idea de cerrar la serie

El Rojinegro tratará de abrochar la clasificación a la instancia nacional del Federal, visitando desde las 21.30 a Regatas en Concepción del Uruguay. El equipo de Panizza gana la serie 2-0 y con otra victoria se meterá entre los mejores ocho equipos del torneo. Central y su ilusión viajarán a Concepción del Uruguay con un nuevo desafío, poder barrer la serie ante Regatas y clasificarse a la siguiente instancia del Torneo Federal, en la que enfrentará a un equipo proveniente de la Conferencia Sur y será el paso previo a poder jugar por el ansiado ascenso. Luego de sumar los dos primeros puntos de la serie de local, el Rojinegro irá a la Histórica a tratar de ratificar sus buenos momentos en el juego y pasar la escoba ante un rival duro, que mostró cualidades en los dos partidos jugados en el Bértora, pero que en ambos encuentros, no pudo aguantar el ritmo de Central, que terminó quebrando a Regatas con mejor juego y con un despliegue físico excepcional de parte del equipo de Mariano Panizza. Los dos primeros partidos jugados en Central se han presentado con muchas similitudes, Regatas buscando prevalecer en el juego interior en los primeros tiempos, con dos muy buenas producciones del capitán Facundo Mendoza, que en ambos juegos anotó 20 puntos al cabo de la primera mitad. Sin embargo, Central nunca se desesperó cuando Regatas fue algo superior, siempre tuvo respuestas para mantenerse a tiro y en ambos juegos, el segundo tiempo terminó siendo el punto de quiebre para Central. En el segundo partido, la diferencia fue aún mayor y Regatas casi que se quedó sin respuestas para sobrellevar la reacción del Rojinegro, que fue superior y se quedó con el partido sin atenuantes. Bajo presión, Regatas intentará poder jugar el mismo tipo de partido que los primeros encuentros, apostando sus fichas al juego interior para anotar con Mendoza y Saavedra, pero también buscando desgastar a los internos de Central, que resultaron fundamentales en las dos remontadas. No solamente Bernasconi –figura excluyente del segundo choque- sino también Nahuel Ledesma tuvo buenos minutos en cancha, defendiendo con intensidad y aportando goleo en la pintura y Gastón Córdoba cuando tuvo que defender a jugadores de mayor porte físico, lo hizo con solvencia, convirtiéndose en otro punto alto del rendimiento de Central. El propio Bernasconi, al terminar el juego del sábado fue claro en su concepto. “Nosotros vamos a buscar cerrar la serie en tres partidos, sabemos que hay un buen rival enfrente, pero confiamos en nuestro juego. Estamos muy bien desde lo físico, hacemos diferencia y también jugamos buen básquet”. Para el pivot oriundo de Chajarí, la clave de las victorias de Central estuvo en la actitud del equipo y en el convencimiento de que se puede jugar a buen nivel durante los 40 minutos. “Sabemos que Regatas buscará jugar interno, Facu Mendoza es un gran jugador, pero nosotros sabemos cómo enfrentarlo. Además estamos convencidos de nuestro potencial, sabemos que podemos hacerle daño en todas las posiciones y es lo que pudimos plasmar en la cancha”, dijo Bernasconi. Con las cartas echadas sobre la mesa, Central va a dar un nuevo paso positivo, tratará de cerrar la serie a su favor para ponerse a pensar en lo que viene, que será la instancia nacional, con rivales que vendrán de la otra conferencia y con el mismo objetivo que se trazó al comienzo de la temporada: poder pelear hasta el final del torneo.Ayer en poco más de dos horas se agotaron las 250 entradas que puso a la venta Central para el choque de esta noche. De acuerdo a lo informado por la dirigencia de Regatas, no habrá venta de localidades visitantes esta noche. “Solo se venderán plateas y generales locales y para gente neutral”, expresó a ElDia el presidente de Regatas, Diego Cherot.Conferencia Norte 21.30 Regatas Uruguay – Central Entrerriano (Árbitros: G. Grondona y E. Raboy) 21.30 Atlético Tala – San Martín CC (Árbitros: M. Pérez y J. Meza) 22.00 El Tribuno – Talleres TV (Árbitros: J. Zweiffel y V. Soldano) 22.00 Atlético Saladas – Atalaya de Rosario (Árbitros: J. Caamaño y D. Bernachi) Conferencia Sur 21.30 Los Indios de Moreno – Lanús (Árbitros: J. Catala y J. Félix) 21.30 Ramos Mejía LTC – Club Bell (Árbitros: E. Macías y S. Giannino) 21.30 Zárate Básquet – Atlético Pilar (Árbitros: R. Barón y E. Ferreyra) 22.00 Independiente Oliva – Villa Mitre BB (Árbitros: A. Aramayo y R. Morales)