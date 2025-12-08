Central Entrerriano se presentará desde las 21.30 en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto, donde enfrentará a Centenario en su décima presentación en la Liga Argentina y la quinta como visitante.

El equipo de Martín Pascal llega entonado luego del categórico 97-72 obtenido frente a Quilmes de Mar del Plata, líder de la Conferencia Sur. Con cinco victorias y cuatro derrotas, buscará asegurar al menos un triunfo en la gira para alcanzar el receso con balance favorable.

Centenario, que cuenta entre sus figuras al gualeyo Manuel Gómez -ex jugador de Central-, ostenta una campaña similar, con cuatro triunfos y tres derrotas.

La delegación partió este lunes a las 6 rumbo a Venado Tuerto, con llegada prevista para el mediodía y un entrenamiento matutino en el estadio donde se jugará el encuentro.

Tras el compromiso de hoy, Central continuará la gira el miércoles ante Pergamino Básquet (21) y cerrará el año el viernes en Junín frente a Ciclista (21).

El Rojinegro viajó con 11 jugadores, incluyendo al juvenil Tomás Caballero, quien se sumó a los diez integrantes del plantel profesional.