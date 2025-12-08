LIGA ARGENTINA
Central visita a Centenario de Venado Tuerto en el inicio de su última gira antes del receso de fin de año
El conjunto rojinegro afrontará esta noche el primero de los tres partidos que disputará en la ruta durante la semana, con el objetivo de cerrar el 2025 con récord positivo.
Central Entrerriano se presentará desde las 21.30 en el estadio Mateo Migliore de Venado Tuerto, donde enfrentará a Centenario en su décima presentación en la Liga Argentina y la quinta como visitante.
El equipo de Martín Pascal llega entonado luego del categórico 97-72 obtenido frente a Quilmes de Mar del Plata, líder de la Conferencia Sur. Con cinco victorias y cuatro derrotas, buscará asegurar al menos un triunfo en la gira para alcanzar el receso con balance favorable.
Centenario, que cuenta entre sus figuras al gualeyo Manuel Gómez -ex jugador de Central-, ostenta una campaña similar, con cuatro triunfos y tres derrotas.
La delegación partió este lunes a las 6 rumbo a Venado Tuerto, con llegada prevista para el mediodía y un entrenamiento matutino en el estadio donde se jugará el encuentro.
Tras el compromiso de hoy, Central continuará la gira el miércoles ante Pergamino Básquet (21) y cerrará el año el viernes en Junín frente a Ciclista (21).
El Rojinegro viajó con 11 jugadores, incluyendo al juvenil Tomás Caballero, quien se sumó a los diez integrantes del plantel profesional.