Central Entrerriano visitará este lunes desde las 21.30 a Lanús, en una parada brava en su objetivo de mantenerse entre los tres primeros de la Conferencia Sur, cuando restan doce fechas para el cierre de la fase regular de la Liga Argentina de Básquet.

El equipo conducido por Martín Pascal atraviesa una gran actualidad: arrastra dos victorias consecutivas y nueve triunfos en sus últimos diez partidos, una racha que lo posiciona como uno de los inmediatos perseguidores del líder Provincial de Rosario.

El conjunto rojinegro viene de superar con claridad a Rocamora de Concepción del Uruguay, el pasado viernes, en su última presentación. La nota negativa que dejó la victoria en el duelo entrerriano fue la expulsión del capitán Mario Ghersetti, sancionado con falta descalificante tras un encontronazo con un jugador rival.

Ante este panorama, Central tendrá una rotación más acotada en el juego interior y se espera que el juvenil Benjamín Lado, que promedia 7,8 minutos por partido, pueda sumar mayor rodaje como alternativa de Aquiles Montani Wortzel, Johu Castillo y Marcos Panozzo.

Por su parte, Lanús acumula la misma cantidad de encuentros disputados (20), aunque registra una victoria menos que el rojinegro. El “Granate”, además, metió mano en el plantel durante el receso y sumó al pivote estadounidense Roquez Johnson, a la vez que le dio vía libre al experimentado Sebastián Chaine y al norteamericano Brandon Spearman.