Central Entrerriano visitará esta noche, desde las 20.30, a Quilmes de Mar del Plata en el estadio José Martínez, en lo que será su segunda presentación en la Liga Argentina de Básquet y la segunda de los tres partidos que afrontará como visitante en este comienzo de la competencia oficial.

El conjunto rojinegro —que utiliza la indumentaria blanca cuando juega fuera de casa— viene de caer el viernes por la noche ante Gimnasia y Esgrima por 79 a 75, en el Polideportivo Víctor Nethol de la ciudad de La Plata.

El equipo de Martín Pascal tuvo una actuación aceptable en el debut, aunque fue de mayor a menor. En un desarrollo parejo, con alternancias en el marcador, el Rojinegro llegó a sacar siete puntos de ventaja en el inicio del último cuarto. Sin embargo, no pudo sostener el ritmo y perdió efectividad en el tramo final, lo que terminó inclinando el resultado en favor del Lobo platense.

En cuanto a las individualidades, lo más destacado pasó por Fausto Moussa, una de las caras nuevas del plantel, quien lideró el goleo rojinegro con 17 puntos. Lo siguieron Johu Castillo, con 16, y Cristian Pérez, con 14, además de seis rebotes y cinco asistencias.

Ahora, Central enfrentará a un rival que la temporada pasada hizo de su localía una fortaleza, respaldado por el fervor de su público, pero que comenzó la nueva campaña con una derrota. El jueves, en el partido inaugural de la temporada, Quilmes cayó ante el ascendido River Plate por 79 a 78.

Para esta temporada, el conjunto marplatense apostó fuerte para ser protagonista, con un plantel renovado. Incorporó a Sebastián Saborido como entrenador y sumó a tres jugadores provenientes de la Liga Nacional: Federico Elías, Valentín Duvanced y Augusto Alonso. Además, sumó al otro de los hermanos Alonso, a dos extranjeros y renovó los contratos de sus jóvenes promesas. El Cervecero buscará pelear por el título en una categoría en la que ya fue campeón en tres oportunidades.

En la temporada pasada, el elenco marplatense quedó eliminado en los octavos de final, la misma instancia en la que se despidió Central Entrerriano. Quilmes cayó por 3 a 0 ante Lanús, que posteriormente se consagró campeón y consiguió el ascenso.