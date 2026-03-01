Central Entrerriano visitará este domingo desde las 20.30 a Unión de Mar del Plata, en el estadio Islas Malvinas, en el comienzo de una exigente gira por la provincia de Buenos Aires que puede resultar determinante en la recta final de la fase regular.

El rojinegro atraviesa el mejor momento de la Liga Argentina entre ambas conferencias: ganó 13 de sus últimos 14 partidos y el jueves aplastó en el “Bértora” a La Unión de Colón por 99 a 72, en una actuación que ratificó su gran actualidad en el torneo.

El conjunto de calle España se mantiene segundo en la Conferencia Sur con un récord de 18 victorias y 6 derrotas, apenas por detrás de Provincial de Rosario (19-6). Un triunfo esta noche lo dejará como líder, al menos hasta que vuelva a jugar el equipo rosarino.

En este tramo decisivo, el objetivo es claro: sostener la competitividad fuera de casa y traerse al menos una victoria de la gira, con la meta de asegurar un lugar entre los cuatro primeros que avanzan directamente a los playoffs y, al mismo tiempo, pelear hasta el final por el número uno de la conferencia.

La delegación partió este domingo a las 2 de la madrugada rumbo a Mar del Plata con once jugadores: a los diez profesionales se suma el juvenil Augusto Portela, formado en Neptunia, quien tendrá su primera experiencia con el plantel superior.

Por su parte, Unión atraviesa una campaña irregular. Sin embargo, en su última presentación superó con autoridad a Rocamora de Concepción del Uruguay por 83 a 63, resultado que le permitió tomar aire en la lucha por la permanencia y acercarse a los puestos de reclasificación. Los marplatenses acumulan 10 triunfos y 16 caídas y se ubican en el decimotercer puesto entre 17 equipos de la Conferencia Sur.

La gira del equipo de Pascal continuará el martes, también en Mar del Plata, frente a Quilmes, y se cerrará el jueves en La Plata ante Gimnasia, en el Polideportivo “Víctor Nethol”.