El Top 6 del Provincial de Rugby disputó su cuarta fecha y Central Entrerriano volvió a ganar, esta vez en Parada 7 derrotó con autoridad 38-21 a Espinillos de Concordia que también llegaba invicto y se cortó en lo más alto de las posiciones.

Todos los puntos de Central llegaron en el segundo tiempo: a los 2 minutos un try de Luciano Vela convertido por Iván Rébora, a los 5 hubo un try de Iván Rébora convertido por el propio capitán, que a los 22 volvió a apoyar un try, que esta vez lo convirtió Juan Pablo Benedetti. A los 28 minutos llegó al try Juan Pablo Gusmerolli, a los 38 el que apoyó fue Antonio Greissing y cerrando el partido, a los 40 llegó el último try por medio de Alfonso Casenave, convertido por Juan Pablo Benedetti.

La formación del Rojinegro fue con Luciano Vela, Juan Piri Bogoni, Damián Campostrini, Facundo Corujo, Álvaro Ramos, Iván Rébora, Agustín Espósito, Matías Guidoni, Joaquín Alippi, Martín Cincunegui, Juan Pablo Gusmerolli, Renato Veronesi, Alfonso Casenave, Antonio Greissing y Diego Romero, ingresando durante el juego Franco Carmona, Cristian Fernández y Juan Pablo Benedetti.

Triunfo de Carpinchos

Los Tricolores pudieron cortar la mala racha y ganaron su primer partido en el torneo, derrotando como visitantes a Colón RC 16-5 con una sensacional producción del centro Lucas Aleu, que anotó todos los puntos de Carpinchos.

A los 26, 35 y 40 minutos del primer tiempo, Lucas Aleu acertó a los palos con tres penales y a los 4 minutos del segundo tiempo apoyó el único try de Carpinchos para el triunfo de los del Parque Unzué.

La formación de Carpinchos fue con Arturo Marconi, Héctor Ferreyra, Juan Francisco Larrivey, Martín Gómez, Joaquín Alberto, Lucas Noguera Álvarez, Juan Boari, Bruno Adamo, Marcos Franchini, Juan Alberto Faiad, Beltrán Ernst, Gian Marco Marchetti, Lucas Aleu, Joaquín Ancherama y Nicolás Rodríguez, ingresando en el partido Imanol Cuenca y Ricardo Funes.

RESULTADOS

Central Entrerriano 38 - Espinillos 21; Colón RC 5 - Carpinchos 16; Salto Grande 9 - San Martín San Jaime 18.

POSICIONES

Central Entrerriano 20; Colón RC 14; Espinillos y San Martín 9; Carpinchos 4; Salto Grande 0.