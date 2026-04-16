Central Entrerriano regresará a la competencia este jueves desde las 21.30 en el “José María Bértora”, donde recibirá a Gimnasia y Esgrima La Plata por el primer punto de la serie de octavos de final, que se disputará al mejor de cinco partidos.

El equipo dirigido por Martín Pascal tuvo su última presentación el pasado 27 de marzo, cuando venció como local a Ciclista Juninense por 95 a 79 en el cierre de la fase regular. En esa instancia, finalizó en el segundo puesto de la Conferencia Sur, por detrás de Provincial de Rosario, y consiguió la clasificación directa a los playoffs.

Por su parte, Gimnasia terminó séptimo en la fase regular y debió afrontar la Reclasificación, donde se midió ante Racing de Avellaneda. El conjunto platense se impuso en cinco encuentros y selló la serie el lunes con una victoria como local por 77 a 72.

Durante la fase regular, Central se quedó con ambos enfrentamientos ante el “Lobo” platense: ganó 71-65 en el “Bértora” y 88-86 en el Polideportivo Víctor Nethol de La Plata.

Los árbitros designados para el encuentro de esta noche serán Guillermo Dilernia y Romina Morales Ibarra.

Octavos de Final – Juego 1

Miércoles 15

Lanús vs. Quilmes de Mar del Plata 86-72

Amancay vs. Villa San Martín 68-63

Barrio Parque vs. Comunicaciones 76-61

Sportivo Suardi vs. Santa Paula 67-81

Jueves 16

21hs. Provincial de Rosario vs. Deportivo Viedma

21hs. La Unión de Colón vs. Pico Football Club

21.30hs. Central Entrerriano vs. Gimnasia

21.30hs. San Isidro vs. Salta Basket