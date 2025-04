Central Entrerriano será local este sábado, en el Estadio Municipal del Polideportivo Norte, frente a Carpinchos, en lo que será el primer clásico oficial de la temporada por el hockey sobre césped provincial.

En Primera A, que cerrará la jornada, a partir de las 15 horas, los dos equipos llegan casi en igualdad de condiciones, dado que el conjunto rojinegro perdió ante San Jorge de Villa Elisa y ganó frente a Santa Rosa de San José, en sus dos presentaciones.

Mientras que, la escuadra tricolor derrotó a República de Italia, de Concepción del Uruguay, en el debut y empató contra Profesionales, también de la Histórica, en su último compromiso.

La jornada comenzará a las 10.30 con el encuentro de Sub 14, continuará a las 16 con el duelo de Sub 16 y, como antesala al partido de Primera A, se disputará el choque de Primera B (ex Reserva), desde las 13.30.