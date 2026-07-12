Central Entrerriano y Deportivo Urdinarrain protagonizaron el partido de la fecha con un vibrante empate 3 a 3 en el estadio Julio Colazzo, en un encuentro que tuvo dos expulsados y un hat-trick de David Tellechea. Por su parte, Juventud Unida igualó como visitante frente a Unión del Suburbio y continúa con una amplia ventaja en lo más alto del Torneo Apertura de Primera A "Eduardo Barbosa".

El equipo local golpeó de entrada. A los 4 minutos, Aryan Benítez aprovechó una desatención entre un defensor y el arquero Marcos Valenzuela y, con el arco vacío, definió para abrir el marcador.

La igualdad llegó a los 18, cuando el árbitro Hugo Busto, de cuestionada labor, sancionó un penal por un supuesto empujón de Fausto Acosta —que había ingresado minutos antes por el lesionado Valentín Corbalán—. David Tellechea ejecutó con un zurdazo esquinado, a media altura, para establecer el 1 a 1 con el que se fueron al descanso.

El complemento fue aún más entretenido. A los 7 minutos, Central volvió a adelantarse gracias a una de sus principales armas: la pelota parada. Nicolás Espíndola cumplió con la ley del ex y conectó de cabeza un córner ejecutado por Lionel Marchesini desde la izquierda para poner el 2 a 1.

Sin embargo, otra vez a los 18 minutos apareció Tellechea. El goleador ganó la posición por el segundo palo tras un centro desde la derecha y definió de zurda, cruzado, ante la salida de Tomás Villanueva para igualar nuevamente el marcador.

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A los 25, Deportivo se quedó con diez futbolistas por la expulsión de Franco Lonardi. El 10 azul recibió la primera amarilla por una infracción sobre Pablo Alza y, de inmediato, vio la segunda por exceso verbal, según indicó el juez.

Con un hombre más, parecía que el panorama favorecía a Central. Sin embargo, un error defensivo y un mal retroceso le permitieron a Deportivo dar vuelta el resultado ocho minutos más tarde. Facundo Martínez desbordó por la izquierda y asistió a Tellechea, que anticipó en el área para completar su hat-trick y marcar el 3 a 2.

La ventaja duró poco. A los 35 minutos, el conjunto de Juan Pablo Cuba volvió a sacar provecho de un tiro de esquina, esta vez desde la derecha, y Fausto Acosta ganó en las alturas para conectar un preciso cabezazo cruzado que decretó el definitivo 3 a 3.

Cinco minutos después, Busto mostró la roja directa a Sergio Marín, quien había ingresado en el complemento, por una fuerte infracción sobre Joaquín Hengerether en la mitad de la cancha.

En el tramo final, cualquiera de los dos pudo quedarse con la victoria, pero terminaron repartiendo puntos en el mejor encuentro de la jornada.

Con este empate, Central continúa sin encontrar regularidad y permanece en la mitad de la tabla, mientras que Deportivo dejó pasar una buena oportunidad para alcanzar en el segundo puesto a Juventud Urdinarrain, que había perdido el sábado.

Juventud Unida sigue firme en la cima

El líder e invicto del Apertura igualó 1 a 1 en su visita a Unión del Suburbio, en el estadio Mario Urriste, y mantiene una ventaja de 12 puntos sobre Juventud Urdinarrain, que el sábado cayó como local frente a Sarmiento.

Lucas Crisnejo —quien ya le había convertido al Decano en las semifinales de la Copa Gualeguaychú— abrió la cuenta para el conjunto local, mientras que Santiago Benítez marcó el empate, ambos tantos durante la primera etapa.

Con este resultado, Juventud continúa como cómodo líder con 38 puntos sobre 42 posibles, producto de 12 victorias y dos empates, y quedó muy bien encaminado para consagrarse campeón varias fechas antes del cierre del certamen.

Ganaron Central Larroque e Independiente

En los otros dos encuentros disputados el domingo hubo triunfos visitantes. En el Estadio Municipal, Central Larroque derrotó a La Vencedora por 3 a 1, con dos goles de Gerónimo Escalante y otro de Eduardo Rothermel, mientras que Brian Matevé había puesto en ventaja al conjunto local.

En tanto, en cancha de Sporting, Independiente venció a Camioneros por 1 a 0, con un gol en contra de Francisco Benítez.

Posiciones

1°Juventud Unida 38

2°Juventud Urdinarrain 26

3° Central Larroque 25

4° Independiente 25

5° Deportivo Urdinarrain 24

6° Central Entrerriano 19

7° Unión del Suburbio 18

8° La Vencedora 17

9° Sarmiento 16

10° Pueblo Nuevo 13

11° Defensores del Oeste 7

12° Camioneros 4

Goleadores

Lucas Crisnejo (Unión del Suburbio) 9

Agustín Solís (Juventud Unida) 8

Rodrigo Báez (Juventud Urdinarrain) 7

Guillermo Aguilar (Pueblo Nuevo) 6

Claudio Escalante (Central Larroque) 6

Ramiro Echepare (La Vencedora) 6

David Tellechea (Deportivo Urdinarrain) 6

Lautaro Weitzel (Central Entrerriano) 6

Agustín Benedetti (Juventud Unida) 5

Aryan Benítez (Central Entrerriano) 5

Franco Lonardi (Deportivo Urdinarrain) 5