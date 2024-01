Daniel Serorena (dserorena@eldiaonline.com)

La temporada de la Liga Federal comenzará el 17 de febrero, de acuerdo a lo informado por la Confederación Argentina de Básquet y los diez equipos que clasificaron en el Prefederal de la Federación Entrerriana ya comenzaron a armar sus equipos y a confirmar sus entrenadores.

Central Entrerriano es uno de los equipos que más se ha movido en el mercado de pases, luego de haber confirmado al entrenador Martín Pascal en reemplazo de Mariano Panizza. En cuanto a renovaciones, el Rojinegro volverá a contar con los servicios de los bases Nicolás Nieto, que pasa a ocupar ficha mayor y Cristian Pérez, que será uno de los fichajes U23, al igual que el escolta Alejo Zielinsky, que también continuará vistiendo la casaca Rojinegra.

En cuanto a incorporaciones, el escolta Leandro Quarroz, de 27 años y 1,89 llega proveniente de La Armonía de Colón y el último fichaje de Central es el ala pivot Mauricio Pane, oriundo de Olavarría y con paso por Centro Bancario de Gualeguay y Peñarol de Tala en el último Prefederal. Pane mide 1.95 y será otra de las fichas mayores que contará el Rojinegro para la temporada.

En cuanto a las posiciones en el juego interior, el formoseño Carlos Benítez Gavilán tendría todo acordado para su regreso a Central, mientras que también se daría la continuidad de Francisco Di Meo, mientras que se confirmó la salida de Jeremías Dreiling, que se sumó a las filas de Parque Sur, campeón del Prefederal.

Bernardi, DT de Racing

El galvense Diego Bernardi será el próximo entrenador de Racing, luego de haber sido el asistente de Diego Lifchitz en las últimas temporadas y estuvo al frente de las divisiones formativas de Racing.

Si bien por el momento no se han confirmado nombres, la intención del nuevo entrenador es mantener buena parte del equipo que disputó el pasado Prefederal. “Sería muy bueno poder retener la mayor parte del plantel, tomando en cuenta que muchos chicos ya vienen con un recorrido de más de un año en el club. Si me dan a elegir, me gustaría retener a Tomás Leuze, Carlos Balmaceda y Giani Nicotra para asegurar el juego interior, junto al juvenil Munilla que volverá a estar en el equipo”, dijo Bernardi a Ahora Cero Radio.

Además, el entrenador dijo que “las fichas complicadas serán la del base y el escolta, estamos trabajando con los dirigentes para poder sumar las fichas que se ajusten al presupuesto y también a las características de juego que nosotros buscamos”.