Central Entrerriano y Unión del Suburbio se clasificaron para las semifinales de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, como lo hicieron el miércoles Juventud Unida y Pueblo Nuevo.

A primer turno, el elenco rojinegro le dio vuelta el partido a Sarmiento y lo derrotó por 2 a 1. Alejo Roldán abrió la cuenta para La Tromba, pero rápidamente Lucas Vera puso el empate y en el segundo tiempo Fernando “Topo” Fabani le dio el triunfo a Central, que sueña con ganar este certamen por primera vez en su historia.

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En el otro cruce, que terminó en los primeros minutos del viernes, Unión del Suburbio le ganó al club San Antonio por 4 a 2, con goles de Nicolás Rivera, Lucas Crisnejo, Pedro Carro y Nicolás Tofolón. En tanto, los hermanos Martín y Lazaro Benítez, ambos cumpliendo con la ley del ex, habían descontado y empatado parcialmente para los de la Aldea San Antonio.

De esta manera, Central y los del barrio Villa María se suman a Pueblo Nuevo y Juventud Unida como los clasificados a las semifinales, que se disputarán -con días y horarios a definir- la próxima semana.

Central Entrerriano – Pueblo Nuevo y Juventud Unida -Unión del Suburbio son los cruces que definirán a los finalistas de la undécima edición.