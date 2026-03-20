UNDÉCIMA EDICIÓN
Central y Unión del Suburbio se metieron en las semifinales de la Copa Gualeguaychú
En la noche del jueves, en el Estadio Municipal, se disputaron los dos últimos partidos correspondiente a los cuartos de final.
Central Entrerriano y Unión del Suburbio se clasificaron para las semifinales de la Copa Gualeguaychú “Víctor Hugo Marchesini”, como lo hicieron el miércoles Juventud Unida y Pueblo Nuevo.
A primer turno, el elenco rojinegro le dio vuelta el partido a Sarmiento y lo derrotó por 2 a 1. Alejo Roldán abrió la cuenta para La Tromba, pero rápidamente Lucas Vera puso el empate y en el segundo tiempo Fernando “Topo” Fabani le dio el triunfo a Central, que sueña con ganar este certamen por primera vez en su historia.
En el otro cruce, que terminó en los primeros minutos del viernes, Unión del Suburbio le ganó al club San Antonio por 4 a 2, con goles de Nicolás Rivera, Lucas Crisnejo, Pedro Carro y Nicolás Tofolón. En tanto, los hermanos Martín y Lazaro Benítez, ambos cumpliendo con la ley del ex, habían descontado y empatado parcialmente para los de la Aldea San Antonio.
De esta manera, Central y los del barrio Villa María se suman a Pueblo Nuevo y Juventud Unida como los clasificados a las semifinales, que se disputarán -con días y horarios a definir- la próxima semana.
Central Entrerriano – Pueblo Nuevo y Juventud Unida -Unión del Suburbio son los cruces que definirán a los finalistas de la undécima edición.