La próxima edición de la Liga Argentina de Básquet comenzará el jueves 15 de octubre con dos partidos: Quilmes de Mar del Plata – River Plate y Unión de Santa Fe – Bochas Sport Club de Colonia Caroya, por las conferencias Sur y Norte, respectivamente.

Al día siguiente habrá otros dos encuentros, entre los que sobresale el debut de Central Entrerriano. El equipo de Martín Pascal visitará el viernes 16, en el Polideportivo Víctor Nethol, a Gimnasia y Esgrima de La Plata, el mismo rival y escenario en el que concluyó su participación la temporada pasada, cuando cayó ante el Lobo por 3 a 1 en la serie de cuartos de final de la Conferencia Sur.

El estreno del rojinegro en la temporada estará enmarcado en una gira de tres partidos, ya que su segunda y tercera presentación serán en Mar del Plata: el domingo 18 enfrentará a Quilmes y el martes 20 se medirá con Unión.

Su debut en el “José María Bértora” será el sábado 24, cuando reciba a Pergamino Básquet, que había descendido la temporada pasada, pero compró la plaza perteneciente a Atenas de Córdoba y continuará en la Liga Argentina. Ocho días después, el lunes 2 de noviembre -día de cumpleaños de Martín Pascal- y también como local, enfrentará a La Unión de Colón, en el primero de los dos clásicos asegurados en la fase regular.

Central se mide esta noche con Tomás de Rocamora

Central Entrerriano continúa con los amistosos de pretemporada y esta noche, en el “Bértora”, se medirá con Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, en el segundo de los tres partidos de preparación confirmados. El encuentro comenzará a las 21 y la entrada tendrá un costo general de 12.000 pesos.