En las últimas horas, el Departamento de Competencias de la Asociación de Clubes, organismo que regula la Liga Argentina, oficializó el cronograma para la primera ronda de los playoffs por el título, que se disputarán al mejor de cinco encuentros.

Central Entrerriano, que terminó segundo en la Conferencia Sur por detrás de Provincial de Rosario, se metió directamente en los octavos de final y aguarda por su rival, que surgirá de la Reclasificación.

En la Sur, esta instancia ya tiene tres equipos clasificados: Pico Football Club, Quilmes de Mar del Plata y Deportivo Viedma, que dejaron en el camino en cuatro partidos a El Talar de Buenos Aires, Villa Mitre de Bahía Blanca y Centenario de Venado Tuerto, respectivamente.

El único cruce que resta resolverse es el de Gimnasia y Esgrima La Plata frente a Racing de Avellaneda, que está igualado 2 a 2 y se definirá en un quinto y decisivo juego el lunes en el Polideportivo Víctor Nethol de la capital bonaerense.

Si Gimnasia avanza, será automáticamente el rival de Central, ya que conservará el séptimo puesto en la tabla final de la fase regular. En cambio, si el que se clasifica es Racing, el adversario del rojinegro será Deportivo Viedma: la “Academia” ocupará el octavo lugar y el conjunto rionegrino pasará al séptimo escalón.

Más allá de quién sea el oponente, Central Entrerriano contará con ventaja de localía. La serie comenzará en el estadio “José María Bértora”, donde se jugarán los dos primeros puntos el jueves 16 y sábado 18. Luego, la llave se trasladará a la ruta para el tercer encuentro, el martes 21, y un eventual cuarto el jueves 23. En caso de ser necesario un quinto y definitivo partido, la definición volverá a Gualeguaychú el domingo 26.

Las otras dos series ya confirmadas de los octavos de final de la Conferencia Sur serán La Unión de Colón frente a Pico Football Club y Lanús contra Quilmes de Mar del Plata, con ventaja de localía para los entrerrianos y el Granate.

A partir de los cuartos de final, comenzarán los cruces interconferencias entre equipos del Sur y del Norte, en el camino hacia la definición del campeón de la temporada y el único ascenso a la Liga Nacional de Básquet.