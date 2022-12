Por Mónica Farabello

Gualeguaychú cerrará el año con una noticia histórica: su centenaria cárcel quedará en el olvido, para darle paso a nuevos proyectos arquitectónicos.

El casco central de la UP 2 fue inaugurado en 1889 y el 2022 será un año bisagra en su historia. La ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, Rosario Romero, estuvo en Gualeguaychú para coordinar el cierre de la histórica Unidad Penal y el traslado y reubicación de los internos en los nuevos pabellones de la cárcel El Potrero

La ministra se reunió con el intendente Martín Piaggio en la Municipalidad y luego, junto a la secretaria de Justicia, Adriana Pérez, y el director del Servicio Penitenciario, Marcelo Sánchez, recorrió el predio de la UP2 que en el futuro funcionará como centro cívico para oficinas del Estado Provincial y de recreación para la comunidad.

“Estamos ya trasladando internos permanentemente. Actualmente, todavía quedan 82 internos en la Unidad Penal Nº 2 que serán reubicados en las distintas dependencias”, explicó durante su visita en Gualeguaychú la titular de la cartera de Gobierno. “Estamos organizando el cierre definitivo de la UP 2 y culminando las obras que nos propusimos para este año”, sostuvo.

Los 270 internos que se encontraban alojados en la Unidad Penal Nº 2, están siendo trasladados progresivamente. Hasta ahora se han sido reubicados 188 internos en las ocho unidades penales de la Provincia. En tanto, informaron que el acto de cierre de la Unidad Penal 2 y la inauguración de los nuevos pabellones de la Unidad Penal Granja El Potrero se llevará a cabo durante la segunda quincena de diciembre.

“Los concursos amplían miradas”

Javier Tibault, presidente del Colegio de Arquitectos de Gualeguaychú, fue claro en su opinión respecto de las obras en la UP2. En diálogo con Ahora Cero Radio explicó que “el Colegio tuvo un encuentro con la Ministra Rosario Romero donde se acordó que la parte que corresponde a Provincia se resuelva por concurso”.

“En primera instancia, la manzana que da sobre Perón corresponde a Provincia y la idea es hacer un Centro Cívico. Donde están las celdas corresponderá a la Municipalidad. Hasta el momento no hemos tenido un encuentro para saber qué es lo que quieren hacer, pero sí sabemos por los medios de comunicación que lo quieren resolver con su equipo de trabajo. No sabemos bien cuál será el destino pero creemos que está la intención de crear un espacio para la Memoria, pero no mucho más que eso”, expresó Tibault.

“Queremos que se logre una mirada integral de las dos manzanas, más la franja posterior que está destinada a los talleres”, indicó el profesional.

Asimismo, informó que “días pasados se reunió la Ministra de Gobierno con gente de la Intendencia para avanzar en esto. A nivel funcional debe haber una relación; cuando diseñas una casa no haces de una pared para adelante una cosa y para atrás otra; todo tiene que tener una funcionalidad”.

“Tenemos una oportunidad única para pensar en esto; por el momento vamos a tratar de tener una reunión con el equipo técnico de la Municipalidad, y vamos a presentar nuestra posición”, dijo el referente del Colegio de Arquitectos y sumó: “Creemos firmemente en la posibilidad de los concursos para tener varias propuestas y miradas porque el camino de los concursos es inclusivo, pluralista y participativo”.

Al respecto ejemplificó que “días atrás se realizó un concurso para intervenir el centro de la ciudad de Victoria y hubo 13 propuestas. Si lo hubiese realizado el equipo de la Municipalidad hubiese habido uno solo y con el mismo costo. Entonces, proponemos ampliar la mirada”.

Finalmente, respecto al estado del edificio Tibault explicó que “no hemos podido hacer una inspección pero sabemos que está en una situación complicada pero todo se puede resolver. La idea es hacer una refuncionalización pero siempre manteniendo lo que más se pueda porque está dentro de los edificios patrimoniales”.

Espacio de la Memoria

Meses atrás, la ministra de Gobierno y Justicia, Rosario Romero, junto al secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragalla Corti y el intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, inauguraron la señalización como Sitio de la Memoria a la UP2.

En esta cárcel estuvieron detenidos presos políticos durante la última dictadura cívico-militar, y la señalización forma parte del relevamiento que lleva a cabo la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación en conjunto con las áreas correspondientes de la provincia y el Municipio.

“Como todos saben durante la dictadura militar allí estuvieron presas muchas personas por cuestiones políticas y se señalizó ese sitio, al par que venimos haciendo un trabajo con el intendente y los legisladores, entre el gobierno provincial y el local para el cierre de la UP2 de Gualeguaychú, que es una de las cárceles más antiguas del país y en la reubicación de los internos en distintas partes de la provincia. En ese proceso la señalización del sitio tendrá que ver con que una vez adoptado otro destino, uno vinculado a la recreación y otro al centro cívico, quede señalizado lo que pasó allí durante la dictadura”, explicó la ministra Romero luego del acto.