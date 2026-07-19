España bordó este domingo su segunda estrella en su camiseta, tras ganarle la final a la Selección Argentina de la Copa del Mundo 2026. La Roja fue superior a la Albiceleste, aunque recién pudo plasmar esa superioridad en el segundo tiempo extra del suplementario, cuando gracias a un certero disparo de Ferrán Torres, vulneró el arco defendido por Emiliano “Dibu” Martínez.

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Fue la ocasión que la Roja aprovechó, tras varias chances en las que se impuso la figura del arquero argentino, que tuvo su mejor partido del Mundial 2026.

España fue una justa campeona del mundo. Así fue el gol que le permitió consagrarse.

Gol de España



Ferrán Torres y el 1-0 a los 106'. pic.twitter.com/5Kaks39YR7 — TyC Sports (@TyCSports) July 19, 2026

Fuente: AHORA