Cerca de 200 hinchas de Gualeguaychú acompañan a Central Entrerriano

Más de 200 hinchas rojinegros, entre muchos que viajaron desde Gualeguaychú y otros que viven en Buenos Aires, ya están en el estadio granate para acompañar al equipo en esta primera cruzada. Lanús pretende hacerse fuerte como local y esperan la asistencia de más de 2500 personas para esta noche.

Central Entrerriano terminó primero en la Zona Entre Ríos y fue el segundo en la conferencia Norte, y es por ello que no tiene la posibilidad de definir en Gualeguaychú un quinto partido por esa diferencia deportiva. Esta noche no estará Adrián Forastieri, capitán y hombre clave en el esquema de Panizza, debido a una lesión que sufrió en un tobillo esta semana, pero la gravedad de la lesión no es de extrema gravedad y fue decisión del cuerpo técnico preservarlo esta noche para que reaparezca para el segundo juego que se disputará el sábado.