La restitución del servicio de traslado de paciente oncológicos permitió que muchos gualeguaychuenses pudieran continuar con su tratamiento en Concepción del Uruguay. Desde entonces, de lunes a viernes, una Unidad de Traslado parte alrededor de las 5 de la mañana hacia la localidad vecina, donde los pacientes realizan radioterapia en Alcec.

De acuerdo a datos brindados desde el Municipio, en estos dos años, alrededor de 180 personas utilizaron el servicio para acceder a tratamientos de radioterapia, mientras que otras 12 fueron trasladadas para realizar controles y estudios médicos. La mayoría de los pacientes son mujeres y el cáncer de mama es la patología más frecuente, seguido por el cáncer de próstata y el cáncer de cuello uterino.

El servicio está disponible tanto para personas con obra social como para quienes no cuentan con cobertura médica y no tiene costo para los usuarios. De esta manera, permite sostener tratamientos que requieren viajes diarios y que, en muchos casos, serían difíciles de afrontar sin un medio de traslado.

Quienes necesiten utilizar la Unidad de Traslado pueden comunicarse con la Subsecretaría de Salud al 3446-515224 para recibir información y coordinar el servicio.