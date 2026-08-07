Cerca de 200 pacientes oncológicos se trasladaron a Concepción del Uruguay para su tratamiento en sólo dos años
La restitución del servicio de traslado de paciente oncológicos permitió que muchos gualeguaychuenses pudieran continuar con su tratamiento en Concepción del Uruguay. Desde entonces, de lunes a viernes, una Unidad de Traslado parte alrededor de las 5 de la mañana hacia la localidad vecina, donde los pacientes realizan radioterapia en Alcec.
De acuerdo a datos brindados desde el Municipio, en estos dos años, alrededor de 180 personas utilizaron el servicio para acceder a tratamientos de radioterapia, mientras que otras 12 fueron trasladadas para realizar controles y estudios médicos. La mayoría de los pacientes son mujeres y el cáncer de mama es la patología más frecuente, seguido por el cáncer de próstata y el cáncer de cuello uterino.
El servicio está disponible tanto para personas con obra social como para quienes no cuentan con cobertura médica y no tiene costo para los usuarios. De esta manera, permite sostener tratamientos que requieren viajes diarios y que, en muchos casos, serían difíciles de afrontar sin un medio de traslado.
Quienes necesiten utilizar la Unidad de Traslado pueden comunicarse con la Subsecretaría de Salud al 3446-515224 para recibir información y coordinar el servicio.