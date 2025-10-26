Las Elecciones 2025 finalizaron en Entre Ríos y en todo el país. De acuerdo a datos brindados por la Policía, pasadas las 18 se estima que un 73% del padrón de la provincia fue a las urnas.

Según datos oficiales, a las 12 del mediodía había votado el 25 por ciento del padrón provincial, mientras que para las 15 horas la cifra ascendía a 55 por ciento. La Secretaría Electoral Nacional informó a las 17 horas un 60,92% de concurrencia, que se habría acelerado en la última hora antes de la finalización del comicio.

De este modo, en comicios donde se especulaba sobre la participación, ejerció su derecho -en principio- casi tres cuartos de los ciudadanos habilitados para sufragar.