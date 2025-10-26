HAY EXPECTATIVA POR LOS PRIMEROS RESULTADOS
Cerraron los comicios en Gualeguaychú y en todo el país: votó más del 65% del padrón
Con una aceptable participación, culminaron los comisios y se aguardan los primeros resultados oficiales a las 21 hs.
A las 18 horas se cerraron los comisios en las escuelas de la ciudad y de todo el país. Continuan votando quienes todavía estaban dentro de los establecimientos.
En unos minutos, comienza el conteo de votos, y a las 21 hs. se difundirán los primeros resultados oficiales.
La votación definirá la conformación del nuevo Congreso y marcará el futuro del gobierno de Javier Milei. La participación electoral fue del 66%.
