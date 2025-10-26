A las 18 horas se cerraron los comisios en las escuelas de la ciudad y de todo el país. Continuan votando quienes todavía estaban dentro de los establecimientos.

En unos minutos, comienza el conteo de votos, y a las 21 hs. se difundirán los primeros resultados oficiales.

La votación definirá la conformación del nuevo Congreso y marcará el futuro del gobierno de Javier Milei. La participación electoral fue del 66%.