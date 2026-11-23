Más de 53 mil kioscos cerraron en Argentina durante los últimos tres años, lo que representa un promedio cercano a 50 locales por día. Así lo informó la Unión de Kiosqueros de la República Argentina (UKRA), que advirtió sobre la fuerte caída de las ventas y las dificultades que atraviesa el comercio barrial.

El vicepresidente de la entidad, Ernesto Acuña, precisó que hace tres años funcionaban alrededor de 112 mil kioscos en el país, mientras que actualmente quedan menos de 59 mil. Además, comparó el escenario que atraviesa el sector con la crisis de 2001.

La caída de las ventas también se refleja en los datos de consumo. Según la consultora Scentia, el consumo masivo acumuló una baja del 2,7% entre enero y septiembre. En tanto, NielsenIQ registró un retroceso interanual del 5,8% durante el bimestre agosto-septiembre.

Entre los rubros más afectados aparecen las golosinas y los snacks, productos habituales de las compras al paso y una parte importante de las ventas de los kioscos.

Frente a este panorama, desde la UKRA reclaman medidas para proteger al comercio de proximidad y proponen avanzar con leyes que establezcan condiciones de exclusividad para los kioscos barriales.