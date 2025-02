Tras tres intensas jornadas de fútbol infantil en el Estadio Municipal de Gualeguaychú, La Copa Talentos Baggio entra en su fase definitoria con las semifinales y finales programadas para este fin de semana.



La competencia, que ha reunido a más de 40 equipos en cuatro categorías (2013, 2014, 2015 y 2016), definió sus clasificados para las copas Oro, Plata y Bronce, prometiendo un espectáculo de alto nivel para el sábado 1 de febrero.



En la categoría 2013, los cruces más destacados serán los duelos por la Copa Oro entre Juventud Unida Celeste vs Juventud Unida Blanco y Union del Suburbio vs Curita Gaucho. Victoria Fútbol Base, el representante paraguayo, buscará su lugar en la final de la Copa Plata enfrentando a Defensores del Sur.

Para la categoría 2014, Union y Central Entrerriano protagonizarán una de las semifinales más esperadas por el Oro, mientras que El Paso Ezeiza de Buenos Aires intentará alcanzar la final de la Copa Plata ante Juventud Unida Celeste.



En 2015, Toritos, que mostró un gran nivel en la fase de grupos, se medirá ante Sud América por un lugar en la final de Oro, mientras que Juventud Unida Blanco enfrentará a Central Entrerriano en la otra llave.



La categoría 2016 tendrá cruces muy parejos, destacándose el enfrentamiento entre Central Entrerriano Rojo y Sarmiento por la Copa Oro, mientras que Sporting y Juventud de Carbó buscarán su lugar en la final de Plata.



La jornada del sábado comenzará a las 9:00 con los partidos de cuartos de final pendientes y se extenderá hasta las 23:00, ofreciendo una verdadera maratón de fútbol infantil con 21 encuentros distribuidos en las tres canchas del estadio.



La Copa Talentos Baggio continúa cumpliendo su objetivo de brindar una experiencia profesional a los jugadores más jóvenes, combinando la pasión por el fútbol con una organización de primer nivel que incluye cobertura audiovisual completa de cada partido.



La información de cruces y resultados se puede seguir actualizada en todo momento en la web del torneo www.lacopatalentos.com

TURNO MAÑANA

09:00 hs

Cancha 1: Cerro Porteño vs Black River (Cuartos Final - Bronce - Cat. 2013)

Cancha 2: Deportivo Gurises vs El Paso Ezeiza (Cuartos Final - Bronce - Cat. 2013)

Cancha 3: Victoria Futbol Base vs Defensores del Sur (Semifinal - Plata - Cat. 2013)

10:00 hs

Cancha 1: Victoria Futbol Base vs Black River (Semifinal - Bronce - Cat. 2015)

Cancha 2: Union vs Central Entrerriano (Semifinal - Oro - Cat. 2014)

Cancha 3: Juventud Unida Celeste vs El Paso Ezeiza (Semifinal - Plata - Cat. 2014)

TURNO TARDE/NOCHE

18:00 hs

Cancha 1: Deportivo Gurises vs Escuela Gonzalo Saucedo (Semifinal - Bronce - Cat. 2015)

Cancha 2: Sarmiento Verde vs Ganador CF1 (Semifinal - Bronce - Cat. 2013)

Cancha 3: Sud America vs Ganador CF2 (Semifinal - Bronce - Cat. 2013)

19:00 hs

Cancha 1: Juventud Unida Celeste vs Juventud Unida Blanco (Semifinal - Oro - Cat. 2013)

Cancha 2: Union del Suburbio vs Curita Gaucho (Semifinal - Oro - Cat. 2013)

Cancha 3: Pueblo Nuevo vs Sarmiento Amarillo (Semifinal - Plata - Cat. 2013)

20:00 hs

Cancha 1: Central Entrerriano Rojo vs Sarmiento (Semifinal - Oro - Cat. 2016)

Cancha 2: Juventud Unida Celeste vs Independiente Negro (Semifinal - Oro - Cat. 2016)

Cancha 3: Sporting vs Juventud de Carbó (Semifinal - Plata - Cat. 2016)

21:00 hs

Cancha 1: Juvenil vs Sud America (Semifinal - Plata - Cat. 2016)

Cancha 2: Juventud Unida Blanco vs Independiente Rojo (Semifinal - Bronce - Cat. 2016)

Cancha 3: Black River vs Central Entrerriano Negro (Semifinal - Bronce - Cat. 2016)

22:00 hs

Cancha 1: Juventud Unida Blanco vs Central Entrerriano (Semifinal - Oro - Cat. 2015)

Cancha 2: Toritos vs Sud America (Semifinal - Oro - Cat. 2015)

Cancha 3: Sarmiento vs Independiente (Semifinal - Plata - Cat. 2015)

23:00 hs

Cancha 1: Juventud Unida Blanco vs Juventud de Carbó (Semifinal - Oro - Cat. 2014)

Cancha 2: Juventud Unida Celeste vs Union (Semifinal - Plata - Cat. 2015)

Cancha 3: Sud America vs Deportivo Gurises (Semifinal - Plata - Cat. 2014)