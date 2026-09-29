La gala del Balón de Oro se acerca y crece la expectativa, ya que este lunes cerró la votación oficial del premio: los cien periodistas de todo el mundo cumplieron con la fecha límite para hacer su selección.

Este 26 de octubre, la ceremonia se desarrollará en Londres y las principales estrellas del fútbol mundial mantendrán la ilusión por quedarse con el premio individual de mayor importancia del deporte.

El período que se toma para la consideración del jurado de los cien periodistas comienza el 3 de agosto de 2025 y finaliza el 19 de julio de 2026, el día de la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España.

En base a los criterios de la votación y la elección del ganador, se toman como puntos claves el rendimiento personal, el carácter decisivo, los títulos colectivos y el juego limpio.

Cada periodista arma una lista de 10 jugadores, y allí distribuyen los votos: 15 al primero, 12 al segundo, 10 al tercero y a partir del cuarto va de 8 puntos a 1 en orden.

Los 30 candidatos a ganar el Balón de Oro masculino