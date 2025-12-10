La noticia sobre el cese de actividades por parte de las empresas se volvió moneda corriente en Argentina. Cada semana una nueva firma baja sus persianas y deja como saldo a cientos de trabajadores en la calle. En esta ocasión le tocó a la localidad de Lanús, donde la textil Hazan Silvia cerró sus puertas y dejó afuera a 50 personas.

Luego de que se les comunicara la decisión a los trabajadores, resolvieron llevar adelante una protesta en la puerta de la fábrica. A raíz del conflicto, intervino el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires definió que los despidos quedan en suspenso hasta que se convoque a una audiencia esta semana para intentar encontrar un punto en común entre las partes.

Las razones del cierre, como en muchos otros casos, se adjudicaron a la apertura de las importaciones, que deja a la industria local relegada frente a competidores como China. En ese sentido, el secretario general de la Asociación Obrera Textil expresó: “No podemos competir con productos de China ni con la apertura indiscriminada de importaciones”.

Además de quedarse sin sus puestos, a los trabajadores podrían pagarles la mitad de la indemnización, ya que la empresa pretende ampararse en el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo, que contempla que, en casos excepcionales, los empleadores puedan abonar sólo el 50% de lo estipulado.

Sobre este movimiento de la firma, el dirigente sindical acusó que están intentando usar este mecanismo para que, según él, “termine arreglando migajas porque no pueden esperar un juicio”.