Después de 60 años en el mercado local, una de las fábricas más emblemáticas de la industria automotriz anunció el cese definitivo de sus operaciones en la Provincia de Buenos Aires. La decisión se dio en el marco de un proceso de reestructuración global y una fuerte caída en las ventas internas que sentenció el fin de una era para el sector productivo.

La empresa Cabot, referente indiscutido en la producción de negro de humo (insumo clave para la fabricación de neumáticos), decidió bajar las persianas tras evaluar la rentabilidad de sus operaciones en la Argentina. La planta de la localidad de Campana, que supo ser un polo de innovación y empleo durante décadas, puso fin a su actividad de forma repentina.

El cierre no solo representa una pérdida de capacidad industrial para el país, sino un golpe directo a la zona donde operaba, con un impacto que va desde los proveedores de autopartes hasta los concesionarios oficiales.

La decisión se da en un escenario de fuerte retracción. Según el último informe de la Unión Industrial Argentina (UIA), la actividad manufacturera presentó caídas interanuales de dos dígitos en los últimos meses, con el sector de sustancias y productos químicos entre los más afectados.