La Unión Tranviarios Automotor (UTA), cumple hoy la segunda jornada del paro de 48 horas en el interior del país en demanda de un incremento salarial. Los colectiveros reclaman un aumento del 35 por ciento de sus salarios, que los equipare a las remuneraciones de los choferes de Buenos Aires.

La medida de fuerza -que afecta a las líneas de transporte urbano de pasajeros en el interior del país y los recorridos de hasta 70 kilómetros- no comprende al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) ni tampoco a las provincias de Río Negro, Chaco y La Rioja, donde se alcanzaron acuerdos con empresarios locales.

En el resto del país, los choferes de colectivos iniciaron en el primer minuto del día de ayer un paro de actividades que se extenderá hasta la medianoche de hoy, ante "el fracaso de las negociaciones salariales con la federación empresaria del interior del país (Fatap)". En ese marco, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, afirmó que "la discusión sobre los subsidios en el transporte no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) con las provincias".

"Tiene que llegarse a una solución general y el transporte debe recibir cada vez menos subsidio y las empresas de transporte se tienen que hacer cargo de lo que tienen que hacerse cargo", afirmó la portavoz en rueda de prensa en Casa de Gobierno.

Dijo que la medida de fuerza decretada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para zonas por fuera del AMBA está siendo monitoreada por el Ministerio de Transporte.



Consultada por los subsidios y su distribución federal, dijo que "la discusión no tiene que enfrentar al Área Metropolitana Buenos Aires con las provincias".



En ese sentido aclaró que el federalismo "no pasa por un tema puntual como es el de los subsidios".



"Esa es otra discusión, porque ustedes piden que se bajen subsidios en algunas cosas. Siempre piden que se haga los contrario de lo que se está haciendo", dijo en respuesta a un periodista.



Por otra parte, subrayó que el presidente Alberto Fernández "no declama el federalismo, sino que lo ejerce".



"Debe haber habido pocos Gobiernos mas federales que este. Hace dos días en la provincia del Neuquén, donde un gobernador que no es de nuestro signo político, reconocía la relación que tiene con el Gobierno nacional. No hay provincia, de un signo cercano al oficialismo o no que no cuente con una cantidad de obras, con un nivel de crecimiento con una asistencia con una cantidad de recursos que se están distribuyendo de manera federal", concluyó.