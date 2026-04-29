Cesar Cabeza eligió la canción “Mientes” de Pedro Asnar y Charly García para cantar en el programa “Este es mi sueño”, conducido por Guido Kaczka. El gualeguaychuense logró abrirse camino a la segunda ronda.

“Fue muy movilizante porque la última vez que había cantado en televisión fue a los 11 años, en el programa de Marcelo Tinelli ‘30 segundos de fama’, y ahora cantar de grande, fue bastante movilizante. Compartí con mi familia, que también son músicos. Estaba un poco nervioso y emocionado, pero por suerte gustó y me dieron los cuatro verdes. De eso trata el programa, tres personas tienen que darte el verde para pasar a la próxima etapa, y a mi me votaron los cuatro", contó .

Cesar dijo que ya tiene canción asignada para la segunda ronda, que será grabada en las próximas semanas. El cantante, reconoció que lo que más espera de esta experiencia es disfrutar.

Cabeza se suma a Lorenzo Fiorotto como los dos gualeguaychuense que siguen invictos en el programa y que representan el talento que tiene nuestra ciudad.