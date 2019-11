César Milani fue absuelto en el juicio por la desaparición del soldado Ledo

El Tribunal Oral Federal de Tucumán desligó de culpas al ex jefe del Ejército y condenó a Esteban Sanguinetti a 14 años de cárcel, aunque le otorgó la prisión domiciliaria debido a su edad.

César Milani fue absuelto este viernes en la causa por la desaparición del soldado Alberto Agapito Ledo, ocurrida en 1976, cuando el ex jefe del Ejército revestía como subteniente de esa fuerza. La Fiscalía había pedido seis años e inhabilitación por el doble de tiempo para Milani, quien enfrentó cargos por los delitos de encubrimiento y de falsificación ideológica de instrumento público.

En tanto, el Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a Esteban Sanguinetti, quien era el oficial superior a Milani cuando ocurrieron los hechos, a 14 años de cárcel, aunque debido a su edad -77 años-, le otorgó la prisión domiciliaria. Sanguinetti fue encontrado culpable como partícipe secundario de los delitos de privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Ledo.

Los fundamentos de la sentencia decidida por los camaristas Carlos Jiménez Montilla, Gabriel Eduardo Casas y Enrique Lilljedahl serán dados a conocer el 5 de diciembre a las 18.

La última sesión del juicio llevado a cabo en Tucumán duró varias horas y finalizó ayer por la tarde, cuando los dos acusados tuvieron la oportunidad de decir sus últimas palabras antes de la sentencia. Sanguinetti optó por llamarse a silencio y no hacer uso de la palabra, mientras que Milani brindó un corte mensaje dirigido a los jueces.

"Uso mis últimas palabras para expresar mi firme convicción de que tanto aquí como en el juicio realizado en La Rioja se usaron acusaciones falsas para hacerle daño al Ejército Argentino más que a mí”, afirmó Milani ante los magistrados, que poco más de una hora después lo absolvieron.

La declaración del ex jefe del Ejército durante el kirchnerismo fue breve y en ella aseguró ser víctima “de una campaña política, mediática y judicial inédita". En esa línea, expresó su “absoluta inocencia”, y concluyó: “Estoy tranquilo, seguro de que me asiste la verdad y la razón. A pesar de las difamaciones, calumnias e injurias, estos ataques sistemáticos, estoy de pie, no me van quebrar. Sigo creyendo en la patria grande, justa, libre y soberana, donde también existen jueces justos y honorables".

El caso Ledo

La desaparición del soldado conscripto Ledo ocurrió en la madrugada del 17 de junio de 1976. Sanguinetti y Milani, que en esa época eran capitán y subteniente, respectivamente, del Batallón de Ingenieros 141 del Ejército Argentino de La Rioja, fueron los encargados de iniciar un sumario por la supuesta deserción.

El fiscal acusó a Milani de encubrimiento y falsificación de instrumento público, ya que el ex jefe del Ejército tuvo a su cargo la instrucción del sumario interno ante la desaparición de Ledo, y en él hizo constar primero que pudo tratarse de un accidente y luego concluyó que el conscripto había desertado. En base a una copia certificada de ese sumario que lleva la firma de Milani (el original nunca apareció) es que el fiscal elevó la acusación,

Tras conocer la decisión del TOF tucumano, Gustavo Feldman, uno de los abogados de Milani, expresó su “respeto al dolor de la familia Ledo” y su “desprecio a todos los que conjuraron contra Milani y el estado de derecho”. “Milani siempre fue inocente”, agregó.

Segunda absolución para Milani

Se trata del segundo proceso en el que Milani es absuelto. El 9 de agosto pasado, el ex jefe del Ejército fue liberado de culpa y cargo en la causa en la que se investigaba su presunta participación en dos casos de delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja. Tras ese fallo recuperó su libertad.

El caso investigaba los secuestros y torturas sufridos por Pedro y Ramón Olivera en marzo de 1977, cuando el militar se desempeñaba como subteniente del Batallón 141 de La Rioja. (Fuente: Infobae)