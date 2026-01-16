El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que cesó el alerta que estaba vigente en Entre Ríos y se prevé una mejora progresiva de las condiciones del tiempo durante este viernes 16 de enero.

De todas maneras, persiste la posibilidad de inestabilidades, sobre todo en horas de la mañana y hasta la siesta en algunas zonas del centro y norte provincial.

Las temperaturas vuelven a subir. Las máximas anunciadas para hoy superarán los 30 grados. El fin de semana también se sentirá el calor, con máximas de hasta 33 grados y nubosidad variable.

Así estará el tiempo en Entre Ríos este viernes 16 de enero:

En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. Ya no se indican lluvias y se prevé una nubosidad variable, en disminución.

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la temperatura mínima será de 21 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores se esperan posibles chaparrones de mañana y tarde, y cielo parcialmente nublado de noche.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 21 grados y una máxima de 30 grados. Se indican posibles tormentas aisladas de mañana, chaparrones de tarde y cielo parcialmente nublado de noche.

En Gualeguay y Victoria, por último, se prevé una mínima de 18 grados y una máxima de 30 grados. En estas localidades se anticipa una disminución progresiva de la nubosidad durante la jornada.