EL TIEMPO EN LA CIUDAD
Cesó el alerta meteorológico y se espera un fin de semana despejado en Gualeguaychú
Después de un viernes feriado por el Día del Trabajador que se anunciaba inestable, el fin de semana en Gualeguaychú se pronostica con condiciones estables, sin lluvias y con temperaturas moderadas.
El sábado mostrará cielo parcialmente nublado en la madrugada y condiciones algo nubladas durante el día, con una noche despejada. La temperatura irá de 10 a 19 grados, con viento predominante del sur.
El domingo continuará con buen tiempo, con cielo mayormente despejado durante las primeras horas y algo nublado hacia el final del día. La mínima descenderá a 3 grados y la máxima alcanzará los 18.
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