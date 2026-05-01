Después de un viernes feriado por el Día del Trabajador que se anunciaba inestable, el fin de semana en Gualeguaychú se pronostica con condiciones estables, sin lluvias y con temperaturas moderadas.

El sábado mostrará cielo parcialmente nublado en la madrugada y condiciones algo nubladas durante el día, con una noche despejada. La temperatura irá de 10 a 19 grados, con viento predominante del sur.

El domingo continuará con buen tiempo, con cielo mayormente despejado durante las primeras horas y algo nublado hacia el final del día. La mínima descenderá a 3 grados y la máxima alcanzará los 18.