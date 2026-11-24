El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informa que cesó el alerta por tormentas que regía en Entre Ríos. De todas maneras, durante las primeras horas de este martes 24 de noviembre no se descartan algunas inestabilidades. El resto de la tarde noche mejoraría el tiempo.

Las temperaturas tenderán a aumentar este martes. Las máximas previstas oscilarán entre los 30 y 31 grados, con variaciones según la zona. Durante la semana puede haber una leve baja temporal, mientras que el próximo fin de semana se aguarda un fuerte ascenso del calor.

El pronóstico extendido en la provincia anticipa que no habrá nuevas lluvias el resto de la semana, pero sí se aguarda nubosidad variable.

Tiempo en Entre Ríos: martes 24 de noviembre

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima llegó a 16 grados y la máxima alcanzará los 31 grados. En la capital y alrededores prevén posibles chaparrones de mañana, pero luego continuará entre mayormente y parcialmente nublado.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 18 grados y una máxima de 31 grados. De mañana pueden ocurrir tormentas aisladas y de tarde posibles chaparrones, mientras que de noche parcialmente nublado.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 16 grados y una máxima de 30 grados. Se prevé una jornada con cielo mayormente nublado gran parte del día y parcialmente nublado de noche.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay llegó a 14 grados de mínima y será de 30 grados de máxima, con cielo mayormente nublado de mañana y tarde, mientras que de noche parcialmente nublado.