El Servicio Meteorológico Nacional -SMN- informó que cesó el alerta por tormentas que regía para Entre Ríos, tras las lluvias y fuertes vientos que azotaron a distintas localidades este miércoles a la tarde noche.

Este jueves en Gualeguaychú, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados. El cielo estará nublado todo el día. Este viernes desde el mediodía hay probabilidad de lluvias aisladas.

Tiempo en Entre Ríos: jueves 8 de octubre

En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 15 grados y la máxima alcanzará los 21 grados. Se indica cielo nublado todo el día. El viernes podrían ocurrir algunos chaparrones al finalizar el día.

En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 16 grados y una máxima de 24 grados. Se indican para este jueves lluvias y tormentas aisladas hasta el mediodía y luego cielo nublado. Mañana viernes también regresarían las precipitaciones.

En Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 14 grados y una máxima de 19 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera cielo nublado todo el día. Este viernes desde el mediodía hay probabilidad de lluvias aisladas.

Finalmente, en Victoria y Gualeguay anuncian 14 grados de mínima y 19 grados de máxima, con cielo nublado. Este viernes se indican lluvias aisladas de tarde y chaparrones de noche.