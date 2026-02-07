El alivio llegó finalmente Gualeguaychú, luego de una intensa ola de calor, bajaron las temperaturas, que no alcanzaron los 30 grados el viernes por la noche. No obstante, se espera que, durante la jornada de hoy, la mínima se coloque en 18 grados y la máxima alcance los 32.

El cielo estará despejado durante todo el día y por la noche el termómetro bajará a 24 grados. De esta manera, las cuatro comparsas que se encuentran en competencia podrán desfilar con una temperatura agradable.

En tanto para el público, puede ser recomendable acudir al espectáculo con algún abrigo, sobre todo para la madrugada, cuando finalice el show. Para el domingo, se esperan condiciones similares de temperatura, con una leve baja en la máxima.