En horas de la madrugada de este domigno, personal policial intervino en un siniestro vial ocurrido en la intersección de las calles Champagnat e Irigoyen, en la ciudad de Chajarí.

Por causas que se tratan de establecer, una camioneta Chevrolet S10 impactó contra una columna de alta tensión, quedando detenida sobre el espacio verde del lugar tras el violento choque.

El conductor fue trasladado al hospital local, donde fue examinado por el médico policial, quien informó que presenta lesiones de carácter leve. Además, se le practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado positivo, confirmando que el hombre circulaba alcoholizado al momento del siniestro.

En el lugar se realizaron las actuaciones de rigor, con intervención de las autoridades competentes, para determinar las circunstancias del hecho y las responsabilidades correspondientes.