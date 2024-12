Marcelo Gallardo está armando una versión de elite de River Plate para 2025 y levantó el teléfono para comunicarse con Iker Muniain y conocer sus intenciones, algo que molestó muchísimo en San Lorenzo de Almagro.

Marcelo Gallardo se encuentra tanteando personalmente una serie de futbolistas que quiere para la nueva versión de River Plate tras la eliminación ante Atlético Mineiro por Copa Libertadores y la nula posibilidad de salir campeón en la Liga Profesional 2024. Uno de los apuntados de Iker Munain, a quien viene siguiendo desde que llegó a San Lorenzo de Almagro y por el cual le pidió a Jorge Brito que haga un esfuerzo para traerlo.

Obviamente esta noticia no cayó para nada bien en el Ciclón y el mismísimo Miguel Ángel Russo tuvo una charla con el futbolista para conocer sus intenciones. Increíblemente a pesar de los que varios pensaban, el español les contestó que todavía no tiene una decisión tomada con respecto a su futuro y que no descarta renovar.

La realidad es que existió un llamado de Gallardo a Muniain en el que le contó su proyecto para el año que viene y que Marcelo Moretti se enteró y encaró al futbolista por no contárselo. Igualmente el mandamás del conjunto de Boedo está tranquilo debido a que el ex Athletic Bilbao puso el gancho hasta el 30 de junio de 2025 y tiene una cláusula que si se va antes de esa fecha, deberá devolver todo el sueldo que le pagaron hasta el momento.