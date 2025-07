El Chelsea de Inglaterra, que tiene como una de sus figuras al argentino Enzo Fernández, dio la gran sorpresa al golear 3-0 al Paris Saint-Germain para quedarse con el título en el Mundial de Clubes.

La gran figura del encuentro fue el mediocampista ofensivo inglés Cole Palmer, quien anotó un doblete y asistió al brasilero Joao Pedro para el tercero.

El encuentro comenzó parejo, con situaciones para ambos equipos. Incluso parecía que el PSG se llevaría por delante al Chelsea, ya que comenzó a acercarse al arco rival cada vez con más claridad.

Sin embargo, el Chelsea golpeó primero a los 21 minutos de juego, cuando Palmer definió rasante contra el palo derecho del arco defendido por el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien no pudo hacer nada para evitar el gol.

Fue el mismo Palmer el encargado de estirar la ventaja a la media hora de juego, con una definición prácticamente idéntica a la del primer gol.

El golpe de nocaut llegó a los 42 minutos del primer tiempo, cuando el Chelsea estampó el 3-0 definitivo a través de Joao Pedro, quien definió picándosela con muchísima categoría a Donnarumma tras un gran pase filtrado de Palmer.

El segundo tiempo fue prácticamente un trámite para el Chelsea, que se dedicó a cuidar el resultado aunque de todas maneras tuvo algunas situaciones para que el resultado sea aún más abultado.

Sobre el final del partido, el mediocampista portugués del PSG Joao Neves fue expulsado por tirarle del pelo al español Marc Cucurella.

El Chelsea, que es dirigido por el italiano Enzo Maresca y que en la previa no aparecía como el candidato en esta final, encontró la clave para la victoria gracias a una presión constante que sirvió para anular todas las líneas del PSG, que venía de ganar el triplete en la última temporada y arrasando en todas las competiciones.

-Síntesis del partido-

Chelsea (Ing) 3 - 0 Paris Saint-Germain (Fra)

PSG: Gianluigi Donnarumma; Nuno Mnedes, Beraldo, Marquinhos, Achraf Hakimi; Fabián Ruiz, Vitinha, Joao Neves; Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Chelsea: Robert Sánchez; Marc Cucurella, Levi Colwill, Trevo Chalobah, Malo Gusto; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Reece James; Pedro Neto, Joao Pedro y Cole Palmer. DT: Enzo Maresca.

Goles en el primer tiempo: 21m. y 29m. Cole Palmer (C) y 42m. Joao Pedro (C).

Expulsado en el segundo tiempo: 40m. Joao Neves (P).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Bradley Barcolá por Khvicha Kvaratskhelia (P), 16m. Andrey Santos por Enzo Fernández (C), 22m. Liam Delap por Joao Pedro (C), 28m. Goncalo Ramos por Achraf Hakimi, Warren Zaire-Emery por Fabrián Ruiz y Senny Mayulu por Désiré Doué (P), 33m. Kiernan Dewsbury-Hall por Reece James y Christopher Nkunku por Pedro Neto (C).

Estadio: MetLife Stadium (New Jersey)

Árbitro: Alireza Faghani (Aus)

