Tras la dura eliminación de Boca ante Atlético Tucumán por Copa Argentina, Chicho Serna, integrante del Consejo de Fútbol, rompió el silencio y ensayó una fuerte autocrítica respecto al mal momento futbolístico: “Sabemos que el presente no es bueno, pero no podemos excusarnos. Estamos muy preocupados pero también ocupados en cómo mejorar”.

El colombiano le pidió a los fanáticos que continúen apoyando al equipo, a pesar de que el Xeneize acumula diez partidos sin victorias, la peor racha de su historia. “El primer paso es hacer autocrítica. Somos los primeros que queremos ganar siempre. Le pedimos disculpas a los hinchas”, manifestó. Además, le dejó un mensaje al plantel: “de acá en adelante, cada partido lo tenemos que jugar como si fuese el último”.

En diálogo con ESPN, el ex volante central reveló que Russo “está golpeado”, pero que tiene la fuerza y la experiencia para revertir la situación. Vale la pena recordar, que el entrenador aún no conoce la victoria en su tercer ciclo en el club: acumula cuatro empates y dos derrotas. Sobre el duelo de anoche con los tucumanos aseguró: "Creamos muchas oportunidades, pero sabemos que no alcanza".

Ante el oscuro panorama futbolístico actual, se especulaba si la institución saldría a buscar algún refuerzo de última hora, pero Chicho fue claro y descartó esta posibilidad: “El libro de pases para nosotros está cerrado”. Incluso intentó hacer un chiste fallido sobre el tema, ya que aseguró que el plazo para incorporar se terminaba a las 20, cuando en realidad finaliza a medianoche.

Respecto a la polémica de los últimos días con Carlos Palacios por su ausencia en los convocados para el compromiso de anoche, Serna revalidó la versión del futbolista. “Palacios jugó en el Mundial de Clubes con molestias. Después del partido con Unión se hizo estudios y tiene inflamadas las dos rodillas. No viajó a Santiago del Estero por decisión del cuerpo médico y del cuerpo técnico”, confirmó. Si bien reconoció que el chileno se manifestó en exceso a través de sus redes sociales, intentó restarle importancia al asunto. “Cuando no hay buenos resultados, todo se exagera”, lanzó.

También opinó sobre las críticas que se reciben diariamente en Brandsen 805. “Es normal la mala intención con Boca. Estamos en un lugar donde muchos quisieran estar. Sabemos que nos exponemos, pero son las reglas del juego”, expresó. Por último, reiteró la importancia del duelo ante Huracán: “el domingo tenemos una final y así lo va a encarar el plantel”, cerró.

(TyC Sports Online)