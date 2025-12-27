El gigante asiático volvió a quebrar un récord global de infraestructura con la apertura al tráfico del túnel Tianshan Shengli. Con una extensión de 22,13 kilómetros, se convirtió oficialmente en el túnel de autopista más largo del mundo, logrando conectar de manera estratégica el norte y el sur de la región de Xinjiang.

La obra, que atraviesa la cordillera central de Tianshan, permite que un trayecto que anteriormente demandaba varias horas de peligroso manejo por alta montaña se realice ahora en tan solo 20 minutos.

Los desafíos de una obra faraónica:

Inversión multimillonaria: El túnel forma parte de la autopista G0711 Urumqi-Yuli, un proyecto de 324 kilómetros que requirió cinco años de trabajo y una inversión de 6.630 millones de dólares.

Condiciones extremas: La construcción enfrentó retos geológicos sin precedentes, incluyendo una profundidad máxima de 1.112 metros, el cruce de 16 fallas geológicas, frío extremo y alta intensidad sísmica.

Integración regional: El tiempo de viaje entre Urumqi y Korla, las dos ciudades más importantes de la zona, se redujo drásticamente de siete a tres horas, lo que promete dinamizar el intercambio económico y social en el noroeste de China.

Esta arteria vital no solo representa un triunfo tecnológico para la ingeniería china, sino que se consolida como un canal logístico fundamental para la integración de las áreas urbanas separadas por la vasta geografía de las montañas Tianshan.

