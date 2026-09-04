La carrera de Jinshanling, en China, se disputará el 27 de septiembre, mientras la Gran Final de Muju cerrará el curso el 24 y 25 de octubre en Corea del Sur. Los usuarios que siguen mercados deportivos y acceden a 1xbet casino online necesitan calendario, clasificación y listas de salida confirmadas. Ambas citas cumplirán funciones deportivas claramente distintas.

Jinshanling será la última puerta a la final

La prueba china llegará una semana después de Myoko Trail, en Japón, y será la última carrera regular con puntos antes de Muju. El calendario oficial de la GTWS fija un recorrido de 22,4 kilómetros y 1.653 metros de desnivel positivo junto a la Gran Muralla.

Jinshanling no entregará el título, pero sí puede alterar las posiciones de acceso y la distancia entre candidatos. Para los mercados de temporada, esa diferencia importa porque una actuación sólida puede cambiar el orden antes de la final. Las cuotas, si se publican, dependerán de la clasificación actualizada, los inscritos confirmados y el valor de los segmentos bonificados.

Antes de la salida china quedarán cinco datos por revisar:

corredores incluidos en la lista de élite;

puntos acumulados después de Myoko;

previsión meteorológica para el recorrido;

estado del terreno y de los escalones;

diferencias entre la tabla masculina y femenina.

Muju concentrará todo en una sola carrera

La serie visitará Corea del Sur por primera vez para su Gran Final. La prueba femenina se celebrará el 24 de octubre y la masculina, el día 25. A diferencia de otros cierres con varias etapas, Muju tendrá una carrera única y decisiva, con hasta 300 puntos disponibles.

El trazado anunciado mide 25,6 kilómetros y suma 2.294 metros de ascenso. Recorre las crestas del parque nacional Deogyusan, enlaza pendientes fuertes y termina con descensos técnicos entre bosque y roca. Esa combinación exige velocidad en subida, seguridad al bajar y resistencia cuando pesa la fatiga.

La final reunirá a los 30 primeros hombres y las 30 primeras mujeres de la clasificación. También podrán entrar los ganadores de las pruebas designadas de las Golden Trail National Series mediante los Golden Tickets.

Dos pruebas con tareas competitivas distintas

Cita Fecha Papel en el campeonato Recorrido anunciado Jinshanling Great Wall Trail Race 27 de septiembre Última carrera regular antes de la final 22,4 km y 1.653 m+ Muju Trail Grand Finale 24 y 25 de octubre Carrera decisiva por los títulos 25,6 km y 2.294 m+

La comparación también afecta a la lectura de apuestas. Jinshanling permite observar quién llega con forma y suma puntos antes del corte. Muju elimina parte de esa continuidad: una posición fuerte en la tabla ayuda, pero el título se resolverá sobre un solo recorrido. Los mercados previos pueden cambiar cuando se publiquen participantes, posibles ausencias y condiciones de carrera. En apuestas de ganador general, podio o duelo directo, si aparecen, los puntos previos no bastarán: recorrido, participantes confirmados y orden de salida completarán la valoración antes de cada carrera.

Los segmentos añadirán otra capa de puntos

La temporada 2026 incorpora bonificaciones en tramos de subida, bajada y sprint. Esos puntos pueden influir en la clasificación incluso cuando un atleta no gana la prueba completa. Se estrena una tabla por equipos, calculada con los puntos obtenidos por los dos mejores hombres y las dos mejores mujeres de cada conjunto.

En Jinshanling, los escalones y los cambios de ritmo pueden dar especial peso a los segmentos cortos. En Muju, las crestas y los descensos prolongados repartirán el esfuerzo de otra manera. El análisis previo tendrá que distinguir entre velocidad puntual y rendimiento durante toda la carrera.

China decidirá quién sale hacia la final con margen, presión o necesidad de recuperar puntos. Corea del Sur resolverá el campeonato sin una segunda etapa para corregir errores. La Gran Muralla ordenará la última fotografía de la clasificación; las montañas de Muju pondrán los nombres definitivos en los títulos de 2026.