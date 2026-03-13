El Gobierno de Gualeguaychú incorporó una nueva herramienta tecnológica para fortalecer el control sanitario y la identificación de animales de gran porte. Este jueves 13 de marzo, personal del área de Veterinaria de la Subsecretaría de Ambiente y Seguridad Alimentaria realizó el chipeo de dos caballos que habían sido retenidos previamente en la vía pública.

“Desde el Gobierno municipal entendemos que el cuidado de los animales forma parte del cuidado del ambiente. Incorporar herramientas como el chipeo nos permite mejorar el control, promover la tenencia responsable y seguir construyendo una ciudad más segura y respetuosa de su entorno”, expresó la subsecretaria de Ambiente y Seguridad Alimentaria, Ivana Zecca.

El procedimiento se llevó adelante a las 7:30 y consistió en la colocación de un microchip subcutáneo que almacena información clave del animal, como los datos del propietario, el registro de vacunación y los antecedentes sanitarios. El dispositivo no afecta la salud del equino y permite contar con un sistema de identificación preciso y permanente.

La implementación de esta tecnología permite mejorar el seguimiento de los animales sueltos en la ciudad. En caso de que un caballo vuelva a ser encontrado en la vía pública, el chip permitirá identificar rápidamente a su responsable y acceder a la información sanitaria correspondiente.

Desde el Gobierno indicaron que esta herramienta busca ordenar la presencia de animales de gran porte en el espacio público, fortalecer el bienestar animal y mejorar las tareas de fiscalización.

La medida se enmarca en una línea de trabajo orientada a reforzar el control sanitario y la identificación de animales mediante la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a una mejor gestión ambiental en la ciudad.