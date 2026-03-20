El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, le agradeció al mandatario de Boca, Juan Román Riquelme, por ceder La Bombonera para el amistoso frente a Mauritania.

“Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial ¡Todos a alentar a nuestra Selección!”, compartió Tapia en su cuenta de X.

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Esto también fue una clara indirecta para River, quien habitualmente cedía el estadio El Monumental para los encuentros de la Selección argentina, por haber publicado que ya no asistiría a las reuniones de AFA.

Quiero agradecer a Juan Román Riquelme por poner a disposición La Bombonera y permitir que el pueblo argentino despida a la Albiceleste antes de viajar al Mundial.



¡Todos a alentar a nuestra Selección! 🇦🇷 pic.twitter.com/mWj1hs45wz — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) March 20, 2026

Fuente: NA.