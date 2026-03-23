Un hombre de 27 años oriundo de Santa Fe que conducía una camioneta resultó gravemente herido tras un choque frontal ocurrido este viernes por la mañana sobre la Ruta Provincial 26 a la altura del kilómetro 12, cerca de Victoria en Entre Ríos.

El siniestro involucró a un camión Iveco que trasladaba maquinaria agrícola, conducido por un hombre de 31 años de nacionalidad brasileña, y una camioneta Ford EcoSport manejada por la víctima, oriunda de la provincia de Santa Fe. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron de frente.

Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta fue trasladado al Hospital Fermín Salaberry, donde los médicos confirmaron que presentaba una fractura cráneo-facial, considerada una lesión de carácter grave. El equipo médico evaluaba su traslado a la ciudad de Paraná para realizar estudios de mayor complejidad.

En el lugar trabajaron peritos de la División Policía Científica y personal de la comisaría de la zona para establecer las circunstancias en que ocurrió el siniestro. La Fiscalía en turno fue informada del hecho y dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes.