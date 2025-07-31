Un accidente entre dos camiones en la autovía Gervasio Artigas dejó como saldo daños materiales y una breve interrupción del tránsito. El incidente ocurrió cuando uno de los rodados impactó la parte trasera del otro. Uno de los vehículos volcó sobre la banquina, mientras que el otro logró detenerse unos metros más adelante.

El siniestro vial se produjo aproximadamente a las 8:30 de este jueves a la altura del kilómetro 206 de la Autovía.

El accidente involucró a un Volkswagen conducido por un hombre de 38 años de la provincia de Misiones y un Mercedes Benz cargado con postes de madera, cuyo conductor de 44 años es de Colón.

Según las primeras investigaciones, el camión Volkswagen, que transportaba contenedores de madera y circulaba en sentido norte-sur, impactó la parte trasera del Mercedes. Como consecuencia del choque, el primer vehículo volcó sobre la banquina oeste, mientras que el segundo logró avanzar unos metros y estacionarse sobre la colectora del mismo lado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas y la interrupción del tránsito fue parcial, informó Mercurio Noticias.