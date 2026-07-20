Un choque entre dos autos ocurrido este domingo a la tarde en la esquina de calles Buenos Aires y Bolivia, en Concordia, dejó como saldo a una niña de 2 años hospitalizada. Además, uno de los conductores dio positivo en el test de alcoholemia, con 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:10 y fue protagonizado por un Volkswagen Bora, conducido por un hombre de 40 años que circulaba por calle Buenos Aires, y un Renault Megane, donde iban un hombre de 32 años junto a la niña, por Bolivia.

Por causas que se investigan, ambos vehículos chocaron y, tras el impacto, el Renault Megane terminó contra un árbol ubicado sobre la vereda norte de calle Buenos Aires.

Como consecuencia del fuerte choque, la beba fue trasladada en ambulancia al Hospital Delicia Concepción Masvernat para su atención, con lesiones cuyos detalles aún no se conocieron oficialmente.

Personal de Tránsito Municipal realizó controles de alcoholemia a ambos conductores. Uno de ellos registró 1,51 gramos de alcohol por litro de sangre, por lo que se labró el acta correspondiente y se le retuvo la licencia de conducir.

Las autoridades aguardaban el informe médico para determinar el carácter de las lesiones sufridas por la niña, mientras continúa la investigación para establecer cómo se produjo el choque.